также в разделеПолитика
«Бандиты из Армии Крайовой»: посол Польши возмущен открытием мемориальной таблички на Львовщине 12
Лероса исключили из фракции «Слуга народа» 21
«Река есть, а набережной – нет»: Зеленский раскритиковал Полтаву и вспомнил о выборах 15
Зеленского призывают уволить Фокина 34
В «Слуге народа» собирают подписи за исключение Лероса 22
ООН: Минские соглашения остаются основой для достижения мира на Донбассе 11
Блогеры о съезде «Слуги народа»: Снаружи красивая картинка, а внутри - пустота 42
Разумков: В ВР пока нет предложений по изменению законодательства о НАБУ 10
Рада возобновила работу после каникул 29
В «Слуге народа» не видят предпосылок для проведения выборов в ОРДЛО 13
Разумков: Не нужно искать виновных в неконституционности некоторых карантинных ограничений 14
Разумков: В Раде нет поддержки заявлений Фокина по Донбассу 34
Сущенко и Балух будут участвовать в местных выборах от «Европейской солидарности» 18
Фокин доволен реакцией на свое скандальное заявление по Донбассу 451
Зеленский – «слугам народа»: Многое не сделано, поэтому расслабляться рано 21
«Слуга народа» выдвинула кандидатов в мэры облцентров 58
Зеленский раздал награды выдающимся украинским и дипломатам 23
Кандидатом в мэры Одессы от «Слуги народа» стал юморист Филимонов 35

Существуют серьезные сомнения, что народные депутаты Украины в ближайшее время сделают что-либо для ослабления зависимости страны от международных финансовых структур и транснациональных корпораций.

Об этом в эфире NewsOne заявил народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний.

«Необходимо избавиться от внешнего влияния, которое на сегодняшний день как удавка затягивает Украину. Сегодня без решения вопроса мира в Украине дальнейшее развитие страны будет очень и очень сложным. Мирный план ОПЗЖ Президент Украины Владимир Зеленский просто боится, игнорирует и не хочет воплощать в жизнь. И вопрос мира на Донбассе, возвращение Донбасса в состав Украины затягивается. Несмотря на то, что вчера был отчет, которые заслушивался на Генассамблее ООН и в нем четко было сказано, что основой для разрешения кризиса на востоке Украины являются Минские соглашения», – сообщил политик.

То есть, объяснил парламентарий, необходимо не спекулировать на этом вопросе, а четко идти путем выполнения минских договоренностей.

Нардеп выразил сомнение в том, что в ближайшие месяцы монобольшинство в Верховной Раде Украины сделает что-либо существенное для улучшения жизни простых украинцев.

«Наша политсила видит, что это – самые главные вопросы, над которыми надо работать. Чтобы Украина отвечала первой статье Конституции, гласящей, что Украина – суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое государство. Но, исходя из того, что делала Верховная Рада и монобольшинство вместе с Президентом Украины, у нас большие сомнения, что четвертая сессия ВРУ внесет какие-то качественные изменения в жизнь украинцев», – добавил Юрий Завгородний.

Ранее Юрий Загородний заявил, что год правления президента Владимира Зеленского и монобольшинства партии «Слуга народа» в Верховной Раде – это время разочарований и утраченных возможностей.

Также политик считает, что сегодня стоит вопрос сохранения национального суверенитета Украины, так как продолжение нынешней властью политики предыдущей власти поставило под вопрос существование Украины как суверенного независимого государства.

«Нельзя менять национальный суверенитет на денежные знаки. Как президент Порошенко не выполнил свои предвыборные обещания и, будучи президентом пять лет, ничего не сделал, так и нынешний президент идет по его пути. Обещали мир – мира сегодня нет», – сказал Загородний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
5467 грн.
24
Теги