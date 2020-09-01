Существуют серьезные сомнения, что народные депутаты Украины в ближайшее время сделают что-либо для ослабления зависимости страны от международных финансовых структур и транснациональных корпораций.

Об этом в эфире NewsOne заявил народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний.

«Необходимо избавиться от внешнего влияния, которое на сегодняшний день как удавка затягивает Украину. Сегодня без решения вопроса мира в Украине дальнейшее развитие страны будет очень и очень сложным. Мирный план ОПЗЖ Президент Украины Владимир Зеленский просто боится, игнорирует и не хочет воплощать в жизнь. И вопрос мира на Донбассе, возвращение Донбасса в состав Украины затягивается. Несмотря на то, что вчера был отчет, которые заслушивался на Генассамблее ООН и в нем четко было сказано, что основой для разрешения кризиса на востоке Украины являются Минские соглашения», – сообщил политик.

То есть, объяснил парламентарий, необходимо не спекулировать на этом вопросе, а четко идти путем выполнения минских договоренностей.

Нардеп выразил сомнение в том, что в ближайшие месяцы монобольшинство в Верховной Раде Украины сделает что-либо существенное для улучшения жизни простых украинцев.

«Наша политсила видит, что это – самые главные вопросы, над которыми надо работать. Чтобы Украина отвечала первой статье Конституции, гласящей, что Украина – суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое государство. Но, исходя из того, что делала Верховная Рада и монобольшинство вместе с Президентом Украины, у нас большие сомнения, что четвертая сессия ВРУ внесет какие-то качественные изменения в жизнь украинцев», – добавил Юрий Завгородний.

Ранее Юрий Загородний заявил, что год правления президента Владимира Зеленского и монобольшинства партии «Слуга народа» в Верховной Раде – это время разочарований и утраченных возможностей.

Также политик считает, что сегодня стоит вопрос сохранения национального суверенитета Украины, так как продолжение нынешней властью политики предыдущей власти поставило под вопрос существование Украины как суверенного независимого государства.

«Нельзя менять национальный суверенитет на денежные знаки. Как президент Порошенко не выполнил свои предвыборные обещания и, будучи президентом пять лет, ничего не сделал, так и нынешний президент идет по его пути. Обещали мир – мира сегодня нет», – сказал Загородний.