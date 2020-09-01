Съезд «Слуги народа» проявил главную проблему «партии власти» - снаружи красивая картинка, а внутри пустота. К такому мнению пришли украинские пользователи Facebook, обсуждая партийный съезд и выступление Владимира Зеленского.

«Теперь вот сижу и хочу сделать выжимку чего-то ценного и важного из всего увиденного и услышанного. И никак не получается», - пишет блогер Любовь Чуб.

По словам Чуб, предвыборный съезд оставил «ощущение искусственности (нетрадиционные «зеленые», заменитель травы, неоднократно слышанные, обратно пропорциональные сделанному, обещания)…»

А Вадим Цымбаленко назвал съезд «детскими играми на лужайке во взрослую политику».

«Не смотрел, но, признаюсь, эти детские игры на лужайке во взрослую политику уже порядком достали. Эти импотентные попытки с поднятием Делфи, с кривым символом государственности, с рваным стягом и т.п. уже предопределили очевидную цену этой недовласти - НОЛЬ! Этот крест нам не унести...», - написал Вадим Цымбаленко в комментариях к посту Чуб.

«К сожалению, фасадом политики все больше делается перфоманс. О чем это говорит? Что важные решения в ином месте», - уверена Татьяна Яшина.

А, по словам Алексея Калиниченко, «съезд только подтвердил тезис, в чем заключается главная проблема Зеленского и «слуг» - красивая картинка, а внутри пустота».

«Слава Богу, уже многие разобрались, что нас обманули и заставили быть заложниками сериала «Молодой Порошенко» - отметил он.

Если Зеленский оказался Порошенко №2, поясняет Калиниченко, то логично, что его избиратели уходят к партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

«Но год назад миллионы людей - те самые 73 % - сказали «остаточне прощавай» Порошенко. И эти люди никуда не делись. Если Зеленский оказался Порошенко №2, то его избиратели уходят - в первую очередь, к ОПЗЖ Виктора Медведчука», - написал блогер.

Вот почему, пишет Калиниченко «у «слуг» за год рекордное падение на 16 % - было 43 %, а стало 26,9 %. А у партии Медведчука - рекордный рост почти на 10 %»

«Плюс дикое разочарование в «новых лицах», которые ничего не знают и не умеют. Соответственно, вырос запрос на приход опытных политиков, а Медведчук как раз и является таким опытным профессионалом», - резюмировал блогер Алексей Калиниченко.