Комитет избирателей Украины проанализировал участие народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в первый год работы парламента (29 августа 2019-29 августа 2020).

По данным КИУ, часть народных депутатов систематически игнорировали голосования ВР. Так, 8 народных депутатов Украины пропустили 90% голосований в первый год работы Рады.

Антилидером среди депутатов по количеству пропущенных голосований в первый год работы Верховной Рады стал Вадим Столар (член фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь»). Политик принял участие лишь в 4% голосований ВР.

Среди антилидеров также Степан Ивахив с депутатской группы «Партия «За будущее», который принял участие в 7% голосований ВР.

На третьем месте Вадим Рабинович (сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь») с показателем 8% голосований.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали, Игорь Палица («Партия «За будущее») - 9% голосований, Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 9%, Александр Дубинский («Слуга народа») - 10,2%, Александр Герега - 10,4%, Андрей Деркач (внефракционный) - 10,7%.

Глава КИУ Алексей Кошель, отметил, что «информация о причинах неучастия народных депутатов в голосованиях неизвестна. Не исключено, что часть голосований депутаты пропустили по объективным причинам. В частности, представители Гереги сообщали КИУ, что депутат в течение определенного времени официально находился на больничном. Однако в целом депутаты склонны пропускать голосования и без уважительных причин. Как правило, политики объясняют свои низкие показатели работы тем, что они сознательно игнорируют так называемые «неважные» голосования ВР, а также то, что неучастие в голосованиях является признаком их протеста против решений парламента».

Кошель также добавил, что «в прошлом году Верховная Рада ввела ответственность за неучастие депутатов в голосованиях. Так, если народный депутат в течение календарного месяца без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более чем 30 процентах голосований, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц. Однако, как показывает мониторинг КИУ, депутаты обычно не учитывают финансовые санкции и продолжают игнорировать большинство голосований Рады».

Всего в первый год работы Верховной Рады IX созыва состоялось 4984 голосования.