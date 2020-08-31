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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в интервью изданию «Politeka» прокомментировал утверждение Леонида Кравчук по вопросу «пророссийской позиции» в мирном урегулировании:

«Наша партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», которую я имею честь представлять, борется за защиту русскоязычного населения, против дискриминации русского языка и выступает за восстановление отношений с Россией и другими странами СНГ. И это, я акцентирую внимание, – не пророссийская позиция, а украинская, которая ставит во главу угла защиту прав и интересов огромного числа украинских граждан, которые разговаривают на русском языке и хотят добрососедских отношений с Россией».

Медведчук напомнил Кравчуку, как тот выступал за дружбу с Россией в своих предвыборных обещаниях на пост Президента в 1991 году. В своей избирательной листовке в 1991 года, которая называлась «К русским соотечественникам» Кравчук обещал: «Я буду делать все от меня зависящее для полного удовлетворения политических, экономических, социальных и духовных запросов русского населения, для государственной защиты его законных интересов. Ни в коем случае не будет допускаться насильственная украинизация русских. Любые попытки дискриминации по национальному признаку будут решительно пресекаться. Гарантирую Вам сохранение полнокровных, беспрепятственных связей с Россией и другими странами бывшего Союза…».

Медведчук уверен, что нормализация и развитие российско-украинских отношений – это задача самая что ни на есть проукраинская: «Я так считал в те годы и считаю сегодня, и не понимаю, почему тот, кто это обещал и в том числе благодаря этому стал Президентом Украины называет это «пророссийской позицией. Сегодня у Кравчука другое мнение, и публично он уже наговорил столько, что вряд ли будет восприниматься гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях».
ForUm

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