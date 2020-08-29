Расстрел автобуса под Харьковом произошел сразу после того, как зазвучала версия, что крупные игроки в лице Авакова, Порошенко, Медведчука и других могут ситуативно объединиться против Зеленского и «слуг народа». Так политический эксперт Михаил Чаплыга прокомментировал нападение членов "Нацкорпуса" на микроавтобус движения «Патриоты за жизнь», связанного с партией «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Запрягай мне, Господи, коней беспредела…» «Нацкорпус» пострелял движение, связанное с ОПЗЖ Медведчука», - написал Чаплыга в Facebook.

По словам Чаплыги, «Акела промахнулся! Крупные игроки изучают расклад без Зеленского».

«А смысл делать ставку на «зеленых»? Ситуацию не контролируем, вопросы не решаем. Монобольшинства давно нет, голоса докупаем. Рейтинг пока есть - скоро не будет. Смотрите, у Зеленского баланс доверия-недоверия ушел в минуса. А «слуг» без Зеленского не существует в природе», - поясняет эксперт.

«Смотрим на регионы - там выборы просто «сливают». В Киеве против Кличко выставили Ирину Верещук. Goodbye, Киев! В Днепре - от «слуг» идет депутат от БПП. Без шансов. В Кривом Рогу - менеджер Ахметова», - добавил он.

По словам Чаплыги, как только прозвучала информация, что крупные игроки могут создать ситуативный альянс без участия Зеленского, «в дело вступает товарищ Баканов».

«Вот почему зашел разговор, что может быть ситуативный альянс - Порошенко, Медведчук, Аваков, может быть, Юля.

А дальше - следим за руками! Чуть наметился такой ситуативный альянс - в дело вступает товарищ Баканов! Который понял, что радикалы - это не проблема, а инструмент!»

Чаплыга уверен, что нападение на автобус с участниками движения "Патриоты за жизнь» специально организовали, чтобы не допустить создания альянса, направленного против власти во главе с Зеленским.

«Абсолютно случайно» расстреляли автобус с «патриотами» Медведчука», - прямо написал эксперт.

«Расстрел - то картинка и болевой прием, чтобы что? А теперь смотрим, как медведчуки уже ТРЕБУЮТ УВОЛИТЬ начальника полиции Харьковской области. Полицейские обижаются на оппозицию, все НАДЕВАЮТ БРОНЕЖИЛЕТЫ и СТРОЯТ БАРРИКАДЫ!» – конкретизировал эксперт.

«Уже никто не договаривается - а все ищут виноватого и готовятся защищаться от «коней беспредела», что скачут по Украине», - заключил политический эксперт Михаил Чаплыга.