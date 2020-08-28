В Украине сегодня «патриотам» позволено все, вплоть до расстрела инакомыслящих. Так политический обозреватель Алексей Куракин прокомментировал в Facebook расстрел членами «Национального корпуса» микроавтобуса с участниками движения «Патриоты - за жизнь», который произошел вечером 27 августа под Харьковом.

«В отличие от граждан, патриоту позволено (он сам себе выдает подобную индульгенцию) все и даже больше - ненавидеть других, учить их жизни и правильному произношению слова «борщ», рассказывать - где, кому и как жить или куда собирать чемоданы, устанавливать во всем и везде свои правила», - написал он.

«Патриоту позволено публично оскорблять, унижать, избивать других людей, расстреливать автобусы и даже целые города инакомыслящих», - добавил журналист.

Куракин обратил внимание, что связанные с СБУ радикалы совершили нападение на участников движения, связанного с «Оппозиционной платформой - За жизнь», чья популярность сейчас растет.

«Как только стала очевидна полная институциональная несостоятельность «зеленских», как только политсила Медведчука стала единственной альтернативой в надежде избирателей на позитивные изменения после семи лет националистического угара, как только на горизонте замаячила перспектива объединения различных политических партий (во главе с ОПЗЖ) против «зеленых новых лиц» - бац! – «дети» лейтенанта Баканова устраивают провокацию, граничащую с терактом», - написал он.

Куракин приводит мнение журналиста Владимира Бойко, который сразу после нападения написал в Facebook, что «Национальный корпус» связан с СБУ.

«Читайте журналиста - расследователя Владимира Бойко - он сразу написал в Facebook, что «патриоты» из «Нацкорпуса», напавшие на автобус, «ходят» под СБУ.

Вот «элитным» хлопцам (с патриотическим выражением лиц) и подсказали - надо вбить очередной клин раздора в общество, нужно чтобы все обвиняли всех. И не задумывались об объединении против «зеленских», - написал журналист о политической подноготной нападения.

Куракин обратил внимание, как накануне нападения в СМИ зазвучали мнения, что против Зеленского и «слуг» могут временно объединиться даже такие непримиримые противники как Порошенко, Аваков, Медведчук и другие крупные фигуры.

«А в СМИ уже зазвучали мнения, что скоро против «зеленских» ситуативно объединятся даже такие ярые оппоненты как Порошенко, Аваков, Медведчук, Тимошенко и т.д.

«А хлопцы и рады стараться! Да и к тому же вопрос оплаты - не последнее дело. Должен же где-то патриот харчеваться! Ну не созидательным же трудом ему заниматься, в самом-то деле!» - иронизирует автор.

«Патриот стоит выше других людей (не патриотов). А закон... Патриот парит над законом, брезгливо взирая свысока на подобную мелочь и суету. Только это уже не государство.

Там, где заводится подобная Ылита, государство невозможно в принципе. И путь у этой «свадьбы в Малиновке" только один - на дно», - заключил политический эксперт Алексей Куракин.