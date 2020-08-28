Как сообщает сайт Национальной полиции в Харьковской области, по факту расстрела автобуса с активистами организации «Патриоты – За жизнь» под Люботином Харьковской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Такое распоряжение отдал руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

«Такая квалификация особо тяжкого преступления – террористического акта, с использованием автоматического огнестрельного оружия, совершенного общественно опасным способом, – свидетельствует об одном: стремлении обеспечить прикрытие нападавшим, замолчать и приуменьшить общественную опасность их деяний», - заявляют в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

Партия требует от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно открыть уголовное производство по статье «Терроризм», провести объективное расследование и привлечь к ответственности террористов, а также отправить в отставку руководителя ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко.