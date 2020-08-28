Вчера на трасе Киев – Харьков под Люботином представителями «Национального корпуса» и «Азова» было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации «Патриоты – За жизнь». Автобус был заблокирован, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия. Огнестрельные ранения получило два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации «Патриоты – За жизнь» велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» дала оценку этому теракту: «Это преступление «Нацкорпуса» и «Азова» является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе Президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции».

«Оппозиционная платформа – За жизнь» возлагает полную ответственность за похищения, кровь, ранения и возможную гибель законопослушных украинских граждан на Президента Зеленского, которого куда больше волнует пожар в доме Шабунина, чем расстрелы украинцев на трассе или нападения на журналистов», - считают в партии.

«Требуем немедленного открытия уголовного производства по статье «Терроризм», расследования и привлечения к ответственности террористов, превращающих Украину в поле военных действий. Требуем сделать все для освобождения похищенного и обеспечения безопасности украинских граждан. От всех пострадавших от преступных действий криминальн объединений — «Национального корпуса» и «Азова» требуем запрета деятельности этих организаций как террористических на территории Украины», - говорится в завлении.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что это не первое нападение на представителей нашей партии. Но такие нападения лишь убеждают нас в том, что наша позиция по защите законности мира в Украине — единственно правильная, и мы не отступим и не окажемся от наших ценностей», - подчеркивают в партии.