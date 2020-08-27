На сегодняшний день в Украине проходят губительные процессы, которые приводят к деградации и деинтеллектуализации населения страны. И только партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» предлагает реальные механизмы, как эти процессы остановить.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

В частности, комментируя итоги круглого стола «Современная школа - угрозы и перспективы развития», Артем Марчевский отметил, что все образовательные реформы предыдущей власти привели к плачевному результату, а нынешняя власть ничего не делает чтобы исправить ситуацию поднять престиж работы учителя.

«Трудно от них требовать качественной работы за деньги, на которые невозможно прокормить семью. Мы же все понимаем, что учитель – это не просто работа, это призвание.

Вся эта проблема вылезла во время онлайн уроков, когда мы видели кастрюли на голове и ошибки в элементарных подсчетах.

Это является следствием реформы образования, которая была внедрена прошлой властью и которую нужно отменять, как абсолютно преступную и вредительскую», - сказал руководитель молодежного крыла ОПЗЖ.

Он напомнил, что на проблемы в образовательной сфере и, как следствие, деградацию населения Украины уже указывал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Одна из главных проблем, которую называет Виктор Медведчук – это деградация населения, с которой надо бороться, начиная со среднего образования, заканчивая высшим. Политика нашей власти направлена на сокращения населения нашей страны путем невозможности здесь нормально учиться, работать и существовать. С этим нужно заканчивать. Нужно давать детям нормальное образование, а дальше и нормальную работу, только так мы сможем построить нормальное государство», - подытожил Артем Марчевский.

Ранее Виктор Медведчук в своем обращении подвел итоги 29-ти лет Независимости и назвал трёх главных врагов Украины.

«Парламентарии из правящей партии «Слуга народа» позволяют себе в Верховной Раде щеголять в футболках с надписью: «Имею право на ошибку». Нет, уже не имеете. Количество ошибок и просчетов власти зашкаливает. Вы стали властью, причем, как никто и никогда в истории Украины, получили всю ее полноту. И обязаны использовать ее для борьбы с тремя главными врагами Украины: деградацией, деиндустриализацией и деинтеллектуализацией», - написал Виктор Медведчук.