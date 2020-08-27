также в разделеПолитика
Зеленский назначил нового главу Кировоградской ОГА 14
Саакашвили заявил о возвращении в Грузию 70
Фомин: Впервые в рейтинге самых влиятельных оппозиционер обогнал и премьера, и спикера 51
У Зеленского заявили, что он опоздал на матч из-за Помпео 30
Зеленский посетил первый матч возрожденного «Кривбасса»: игру задержали на час 23
Зеленский и Помпео обсудили «тишину» на Донбассе и Беларусь 14
Небоженко: Если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то Зеленский не досидит до конца каденции 40
Резников предлагает провести выборы в ОРДЛО по спецзакону 101
Кравчук заявил, что общался с главарями «Л/ДНР» 901
Зеленский: Не желаю Беларуси того, что было у нас в 2014 году 17
Байден обещает предоставить Украине летальное вооружение 26
В «Батькивщине» заявили, что Тимошенко не подключена к аппарату ИВЛ 125
Ермак: Встреча советников нормандской четверки должна состояться до 10 сентября 17
Зеленский: Украина должна быть страной, которую пригласят в ЕС, но решение будет за нами 20
Зеленский надеется, что украинцы будут им гордиться 110
Эксперт о топ-100 самых влиятельных: «Соросята» проиграли топовым украинским политикам и олигархам 116
Зеленский: Крым - наша территория, мы его вернем 18
Зеленский надеется, что завершить войну на Донбассе удастся уже в этом году 35

На сегодняшний день в Украине проходят губительные процессы, которые приводят к деградации и деинтеллектуализации населения страны. И только партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» предлагает реальные механизмы, как эти процессы остановить.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

В частности, комментируя итоги круглого стола «Современная школа - угрозы и перспективы развития», Артем Марчевский отметил, что все образовательные реформы предыдущей власти привели к плачевному результату, а нынешняя власть ничего не делает чтобы исправить ситуацию поднять престиж работы учителя. 

«Трудно от них требовать качественной работы за деньги, на которые невозможно прокормить семью. Мы же все понимаем, что учитель – это не просто работа, это призвание.

Вся эта проблема вылезла во время онлайн уроков, когда мы видели кастрюли на голове и ошибки в элементарных подсчетах.

Это является следствием реформы образования, которая была внедрена прошлой властью и которую нужно отменять, как абсолютно преступную и вредительскую», - сказал руководитель молодежного крыла ОПЗЖ.

Он напомнил, что на проблемы в образовательной сфере и, как следствие, деградацию населения Украины уже указывал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Одна из главных проблем, которую называет Виктор Медведчук – это деградация населения, с которой надо бороться, начиная со среднего образования, заканчивая высшим. Политика нашей власти направлена на сокращения населения нашей страны путем невозможности здесь нормально учиться, работать и существовать. С этим нужно заканчивать. Нужно давать детям нормальное образование, а дальше и нормальную работу, только так мы сможем построить нормальное государство», - подытожил Артем Марчевский.

Ранее Виктор Медведчук в своем обращении подвел итоги 29-ти лет Независимости и назвал трёх главных врагов Украины.  

«Парламентарии из правящей партии «Слуга народа» позволяют себе в Верховной Раде щеголять в футболках с надписью: «Имею право на ошибку». Нет, уже не имеете. Количество ошибок и просчетов власти зашкаливает. Вы стали властью, причем, как никто и никогда в истории Украины, получили всю ее полноту. И обязаны использовать ее для борьбы с тремя главными врагами Украины: деградацией, деиндустриализацией и деинтеллектуализацией», - написал Виктор Медведчук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги