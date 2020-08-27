В рейтинге самых влиятельных людей Украины доминируют не писатели, поэты и художники – а политики, чиновники и олигархи. Но, вместе с тем, впервые за много лет в топ-5 самых влиятельных вошел оппозиционный политик. Об этом пишет политический обозреватель Александр Фомин на сайте «Корреспондент», анализируя рейтинг «Топ-100 самых влиятельных людей Украины» от издания «Новое время».

Фомин отметил, что олигарх Ринат Ахметов занимает второе место - сразу после президента Владимира Зеленского.

«Также в топ-10 входят такие представители крупного капитала как Игорь Коломойский (6) и Виктор Пинчук (9). Аграрный магнат Юрий Косюк занимает 13 место, а собственник и президент группы DCH Александр Ярославский разместился на 19 позиции», - так журналист охарактеризовал присутствие в рейтинге крупного бизнеса.

Вместе с тем, по словам Фомина, рейтинг-2020 представляет собой беспрецедентный случай, когда в топ-5 самых влиятельных людей Украины, вошел оппозиционный политик.

«На первый взгляд, удивительно, но самым высокопоставленным представителем законодательной власти стал народный депутат Виктор Медведчук. Беспрецедентный случай, когда в первую пятерку по влиятельности вошел не спикер Верховной Рады и не глава фракции «Слуга народа», а народный депутат, да еще и представитель оппозиции», - подчеркнул журналист.

Фомин пишет, что из представителей оппозиции только Петр Порошенко вошел в топ-10, а Юрий Бойко занял 25 место, все остальные остались за пределами топ-40.

«Еще один оппозиционер - экс-президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко - занял 7 место. А Юлия Тимошенко получила только 41 позицию. Для сравнения - в рейтинге-2019 она была двенадцатой. Сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко обогнал Тимошенко, заняв позицию №25.

Святослав Вакарчук, который прошел в Раду в качестве №1 партии «Голос», в 2019 году занимал 17 позицию, а в этом году оказался аж 72-м. Новое лицо «Голоса» - народный депутат Кира Рудык - недалеко ушла от Вакарчука, получив только 60-ое место», - пишет журналист.

В общем, констатирует Фомин, «среди оппозиции, за исключением Медведчука и Порошенко, никто и близко не подошел к первой пятерке самых влиятельных людей Украины».

«При этом ни премьер-министра, ни главу Верховной Рады вы не найдете не только в первой пятерке, но даже в топ-10! И глава исполнительной Денис Шмыгаль, и руководитель законодательной ветви власти Дмитрий Разумков вообще оказались за пределами первой десятки – на 11 и на 12 месте, соответственно», - констатировал политический обозреватель Александр Фомин.