Крупный национальный капитал и топовые политики задвинули «соросят» на задворки в рейтинге самых влиятельных людей Украины. Так политический активист и эксперт Михаил Чаплыга прокомментировал в своем Facebook рейтинг «Топ-100 самых влиятельных людей Украины» от сайта «Новое время».

По словам Чаплыги, тезис «Нового времени», что «новые лица сменяются старыми» - это лицемерие, потому что сотрудники грантовых организаций Джорджа Сороса - это не «новые лица», а иностранные наемные работники.

«Новое время» Сороса лицемерно сокрушаиццо, шо «новые лица сменяются старыми». Ребята, учите матчасть! При капитализме главные – это те, у кого в руках финансы / средства производства и кто решает вопросы.

А «новые лица», то бишь, «соросята» - это политические наемные работники Сороса и транснационалов, если экстраполировать Маркса на реалии XXI века», - поясняет автор.

«Никогда такого не будет при капитализме, что наймиты будут главными! Олигархи и ключевые политики – это не старые лица, это настоящие хозяева Украины.

Поэтому логично, что крупный национальный капитал и топовые политики задвинули «соросят» на задворки», - резюмировал политический эксперт.

Чаплыга пишет, что когда Джордж Сорос увидит, что одним их самых влиятельных людей Украины является глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук, его хватит удар.

«А если по пунктам, то первое место Зеленского – это просто дань должности. Как и четвертое место Ермака. Второе место Ахметова – это временно, даже программу правительства Шмыгаля не смогли утвердить. На третьем месте глава МВД Аваков – это уже ближе к реалиям.

А когда Сорос увидит, что в первой пятерке самых влиятельных уверенно расположился Виктор Медведчук, то его как минимум хватит удар!», - уверен политический эксперт.

По словам Чаплыги, присутствие Медведчука в списке самых влиятельных свидетельствует, что «соросята» 20 лет безрезультатно боролись против оппозиционного политика.

«Здрасьте! Называется, приплыли. Что это значит? Всех своих «соросят» Сорос может ставить к стенке. 20 лет боролись против Медведчука – и безрезультатно», - ехидно заметил эксперт.

«Вспоминаю, как весной 2004 глава АП был единственным, кто не побоялся всемогущего Сороса – и начал борьбу против «цветного переворота» с того, что выгнал международного афериста и «соросят» из Ливадийского дворца. А ведь если бы Медведчуку дали довести дело до конца, то история Украины могла бы пойти по иному пути… Эх…», - предположил политический эксперт.

По словам Чаплыги, «соросята» из «Нового времени» сами признали, что Украине они не нужны.

«Короче, даже рейтинг соросовского «Нового времени» может отражать правдивую расстановку сил. Даже сами «соросята» признают, что Украине они не нужны. На том и аминь», - заключил политический активист и эксперт Михаил Чаплыга.