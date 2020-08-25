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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук и народный депутат Ренат Кузьмин обратились к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко с требованием начать уголовное расследование по факту заражения четырех сотрудников Украинского научно-исследовательского противочумного института им. И. И. Мечникова (г. Одесса) вирусом COVID-19, образцы которого они исследовали, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

На базе этого института создана Центральная референс-лаборатория Министерства обороны США, которая является одной из 15 биолабораторий, действующих в Украине по программе Пентагона.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» неоднократно заявляла об опасности утечки штаммов вирусов из этих лабораторий, приводила примеры и требовала проведения расследования.

В связи с заражением четырех работников лаборатории в Одессе Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин требуют начать расследование по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных частью второй статьи 325 («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений») и частью второй статьи 326 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами либо токсинами»).

 
ForUm

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