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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что правящая партия больше не имеет права на ошибки, так как количество их просчетов зашкаливает. По его мнению, все силы сейчас должны быть направлены на борьбу с тремя главными врагами Украины, одним из которых является деиндустриализация.

Об этом политик написал в своем обращении к украинцам по случаю Дня независимости.

Народный депутат уверен, что нынешняя власть своими осознанными действиями намерено превратила Украину, которая когда-то строила авианосцы и ракеты в сырьевой придаток. 

«Украину, строившую космические ракеты, создавшую самолет «Мрия» и авианесущий крейсер «Варяг», превратили даже не в «аграрную державу», что является уделом экономически неразвитых стран, а в сырьевой придаток Европы и мира. В последние годы украинская промышленность переживает даже не кризис – катастрофу, являющуюся результатом осознанной деятельности власти», - подчеркнул Виктор Медведчук.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» напомнил, что курс на деиндустриализацию был заложен еще в 2014 году, так называемыми евроинтеграторами. И теперь правящая партия - их идейные последователи, с успехом продолжают начатое. Об этом ярко свидетельствует статистика. Так, в первом полугодии 2020 года промышленное производство упало на 8,3%, добыча угля снизилась на 24%, производство в легкой промышленности сократилось на 16,9%, металлургическое производство снизилось на 14,2%, машиностроение упало на 22,2%.

«Сокращение производства в сфере машиностроения и металлургии означает для отечественной экономики полную деиндустриализацию страны и утрату возможности производить технологически сложную промышленную продукцию», - подчеркнул политик.

По мнению Виктора Медведчука все эти процессы стали причиной не только закрытия предприятий, а и прекращение существования целых отраслей. Это привело к тому, что миллионы украинцев остались без средств к существованию и были вынужден покинуть страну в поисках заработка.

Ранее Виктор Медведчук рассказал, как действующая власть уничтожает украинское машиностроение.
ForUm

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