Президент Украины Владимир Зеленский выбрал путь внешнего управления Украиной, при котором о кардинальном улучшении экономической ситуации не может быть и речи. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя повышение минимальной заработной платы до 5000 грн с 1 сентября 2020 года.

Политик напомнил: инициировал это повышение Президент Зеленский. Однако, указал Медведчук, учитывая тот факт, что на сегодняшний день минимальная зарплата ‒ 4723 грн, прибавка составит «колоссальные» 277 грн (5,9%).

Это повышение, подчеркнул народный депутат, давно съедено ростом тарифов на коммунальные услуги, инфляцией, падением уровня жизни украинских граждан.

«Эти 277 грн ‒ скудная подачка, единственный смысл которой заключается в предвыборном пиаре власти. Зеленский и его окружение не понимают, что такое жалкое повышение лишь демонстрирует их полную беспомощность в вопросах управления страной и развития экономики. Власть игнорирует тот факт, что повышение минимальной заработной платы должно сопровождаться ростом темпов производительности труда, снижением энергоемкости производства, снижением ставок по отдельным налогам и сборам, развитием новых рынков сбыта за рубежом и т. д. В противном случае рост фонда оплаты труда неизбежно приведет к увеличению себестоимости производимой продукции и росту цен в целом», – заявил Виктор Медведчук.

Политик уверен, что тех мер, которые собирается реализовать правительство, совершенно недостаточно.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" с целью преодоления бедности и стимулирования внутреннего потребительского рынка во время принятия Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предлагала установить с 1 января 2020 года минимальную заработную плату в размере 7276 грн, а к концу 2020-го довести ее до 7713 грн. Кроме того, наша фракция 18 августа 2020 года внесла в Верховную Раду альтернативный законопроект № 3963-1, которым устанавливается минимальная заработная плата в размере 7500 грн, то есть на 50% выше, чем в президентском законопроекте», – проинформировал парламентарий.

Помимо этого, добавил Медведчук, ОПЗЖ предлагала к концу 2020 года установить минимальный прожиточный уровень в размере 5569 грн (нынешнее правительство только планирует к декабрю выйти на 2189 грн), а минимальную пенсию ‒ в размере 4500 грн (Кабмин лишь планирует повысить ее до 1769 грн).

«Причем предложениями, которые вносились "Оппозиционной платформой – За жизнь" в парламент, предусмотрены не только высокие социальные расходы: мы также предложили, где взять эти деньги, как их заработать, то есть посредством повышения ВВП страны увеличить ресурсную базу, что позволит украинской экономике нести такую зарплатную и социальную нагрузку», – отметил народный депутат.

Однако, констатировал политик, Владимир Зеленский и его окружение выбрали путь внешнего управления Украиной, при котором не может быть и речи о кардинальном улучшении экономической ситуации.

«И подачки, по недоразумению называемые "инициативами" и "реформами", ‒ это явка с повинной нынешней власти, которая должна уйти в отставку за то, что довела экономику Украины до краха», – подытожил Виктор Медведчук.