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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что для возрождения украинской экономики и восстановления промышленности, необходимо прекратить утечку мозгов из страны, так как успешной может быть только «интеллектуальная» экономика.

Об этом политик написал в своем обращении к согражданам по случаю Дня независимости, в котором он подчеркивает, что деинтеллектуализаяция является одним из главных врагов Украины, наряду с деградацией и деиндустриализацией.

По мнению народного депутата деинтеллектуализация Украины состоит из двух процессов – это масштабная утечка высокопрофессиональных специалистов и «бестолковая и ущербная» система образования с полным отсутствием поддержки науки. Вместо 1,7% ВВП, как предусмотрено действующим законодательством, на науку направляется только около 0,26%.

«Процесс деинтеллектуализации усугубляется многими разрушительными законами, которые должны быть отменены или радикально изменены. Речь идет о законе о люстрации, об образовании, о пенсионной и медицинской реформах, законах, дискриминирующих русский язык и языки национальных меньшинств, законе о декоммунизации», - отметил Виктор Медведчук.

Политик уверен, что для того, чтобы прекратить «сползание страны в эту пропасть» и остановить начавшийся процесс распада необходимо объединить людей общими и понятными интересами с помощью формулы национального успеха.

«Формула «сшивания» страны - это когда в числитель выносятся вопросы языка, истории, веры, а в знаменателе – вопросы, которые объединяют людей: повышение уровня жизни, доходов, совместное управление страной и реализация принципов народовластия», - отметил Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Однако, пока что для этого ничего не делается, а страной руководит «команды разрушителей и ликвидаторов».

«Сегодня разрушаются сами основы нашего государства, подтачиваются и истощаются его ресурсы, закрываются существующие возможности и блокируется потенциал Украины. Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация болезненно и ощутимо влияют на все сферы жизни в Украине», - резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук рассказал, что власть продолжает издеваться над учителями и уничтожать сферу образования в стране.
ForUm

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