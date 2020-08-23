Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что по случаю Дня независимости Украины власть должна не рапортовать о каких-то мифических успехах, а открыто признать, что привела Украину на край пропасти.

Об этом политик написал в своем обращении к согражданам, в котором указал трех главных врагов Украины.

В частности, по мнению Виктора Медведчука, одним из этих врагов является экономическая и социальная деградация.

Народный депутат напомнил, что в 1991 году экономика УССР была пятой в Европе. За 29 лет Независимости нас довели до того, что Валовый внутренний продукт Украины по итогам 2019 года составил всего 65,6% от уровня 1990-го. И мы являемся единственной республикой бывшего СССР, которая не вышла на уровень экономики 30-летней давности.

«Из-за непрофессионализма власти и, как следствие, деградации экономики украинцы стали самыми бедными в Европе: $3659 – объем валового продукта в расчете на душу населения (122-е место в мировом рейтинге Всемирного банка). У нас самые низкие зарплаты, пенсии и уровень благосостояния граждан среди всех европейских стран», - отметил Виктор Медведчук.

По его словам, экономическая деградация привела к деградации социальной. Численность населения падает, общество стареет, молодежь убегает за границу.

«Экономические проблемы сопровождаются катастрофическим уменьшением численности населения: за 29 лет население Украины сократилось с 52 млн до 35–32 млн человек.

С учетом многомиллионной трудовой миграции и граждан, живущих на неконтролируемых территориях, население Украины, по оценкам экспертов, составляет уже 28‒35 млн. А если учитывать тот факт, что на 100 умерших (в январе ‒ июне 2020 года) в Украине приходится только 48 новорожденных, становится понятно: эта тенденция, к сожалению, будет только усиливаться», - написал Виктор Медведчук.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» констатирует, что украинская государственность в ее нынешнем варианте не имеет ничего общего с независимостью и суверенитетом.

«В последние годы страной руководят «команды разрушителей и ликвидаторов». И свою бурную деятельность они осуществляют в условиях внешнего управления Украиной и под «чутким» руководством заокеанских хозяев, заинтересованных в получении полного контроля над нашей страной и превращении ее в колонию, что ничего общего не имеет с реальной независимостью и суверенитетом», - подытожил народный депутат.

Ранее Виктор Медведчук рассказал об антисоциальной политике действующей власти.