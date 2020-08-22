Многие участники рейтинга самых влиятельных людей Украины остались в первой десятке, но поменяли свои позиции. Так журналист Дмитрий Губин прокомментировал рейтинг «топ-100 самых влиятельных людей Украины», опубликованный изданием «Новое время».

«В топ-10 появились только две новые фигуры — это глава Офиса президента Андрей Ермак и генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Однако сразу отметим, что позиции Ермака и Венедиктовой — это дань занимаемой должности. Как только они покинут свои посты, далеко не факт, что вообще останутся в топ-100», - пишет журналист.

«А вот остальные участники рейтинга остались в топ-10, но изменили свои позиции. Так, на первом месте как был, так и остается президент Владимир Зеленский. Правда, с учетом того, что Зеленский все больше напоминает Виктора Ющенко, высока вероятность, что президент может потерять первое место. При Ющенко, напомню, составители подобного рейтинга дважды отдавали позицию №1 не президенту, а премьер-министру Юлии Тимошенко», - напоминает он.

Губин отмечает, что олигарх Ринат Ахметов поднялся на одну позицию, сразу на три ступеньки улучшил свой результат глава МВД Арсен Аваков, но наибольший прогресс за год продемонстрировал глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.

«На одну ступеньку улучшил свои позиции бизнесмен Ринат Ахметов - если в прошлом году он занимал третью позицию, то в рейтинге-2020 получил второе место. На три позиции — с шестого на третье место — поднялся министр внутренних дел Арсен Аваков», - анализирует он.

«Но самый большой прогресс среди первой десятки продемонстрировал глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. По сравнению с 2019 годом Медведчук взлетел сразу на пять позиций и занял пятое место в рейтинге самых влиятельных людей Украины», - подчеркнул журналист.

Губин пишет, что Виктор Медведчук вышел на международный уровень, а инициированное им расследование деятельности биолабораторий Пентагона поломало геополитические планы Белого дома.

«За минувший год глава политсовета ОПЗЖ вышел на международный уровень со своей инициативой "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Франция — Германия", которую официально поддержал Владимир Путин», - написал автор.

«А инициированное Медведчуком расследование деятельности 15 биологических лабораторий, выполняющих задачи Пентагона, взорвалось на международном уровне громким скандалом, который серьезно помог Китаю и поломал геополитические планы Белого дома", - добавил он.

В то же время, пишет Дмитрий Губин, "остальные участники топ-10 либо ухудшили свой результат, либо вообще покинули первую десятку".

"К примеру, Андрей Богдан, занимавший вторую ступеньку, сейчас вообще не вошел в топ-100. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков тоже покинул первую десятку. Если в рейтинге-2019 Разумков занимал девятое место, то сейчас его переместили на позицию №12", - констатировал журналист Дмитрий Губин.