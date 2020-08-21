также в разделеПолитика
Зеленский обещает Николаевщине «серьезную, мощную дорогу, которая будет стоять 50 лет» 67
В парламент проходят четыре партии, лидируют «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа за жизнь» 39
Меркель: Европа вынуждена говорить с Путиным, ведь Лукашенко отказывается 76
Медведчук: Власть проводит антисоциальную политику накануне местных выборов 26
Зеленский потребует от Кабмина реформу села 56
Зеленский: Я очень доволен Кравчуком 12
КИУ: Зеленский использует служебные поездки для агитации за «Слугу народа» 19
Кравчук рассказал об ультиматуме РФ на переговорах ТКГ 96
МИД готовит новые предложения по развитию отношений с Беларусью 24
Болтон: Трамп считал Украину частью России 37
Третьяков: Самое опасное, что от Зеленского уходят избиратели 50+, которые железно ходят на выборы 43
Куракин: Советник главы АП признал, что украинцы устали от «новых лиц» и хотят прихода профессионалов 33
Нимченко: У ЦИК еще есть возможность вернуть свою деятельность в рамки правового поля 17
Юрий Солод: Партия ОПЗЖ является прямым конкурентом «Слуги народа» и действует на ее электоральном поле 42
Лукашенко решил предупредить Зеленского об ответственности за «разжигание беспорядков» 75
В Кремле заявили о подготовке нормандской встречи 40
На местные выборы выделили 2,3 миллиарда 10
Разумков созывает Раду на 25 августа 27

Один из лучших украинских общественно-политических журналов «Новое время» опубликовал рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей Украины. По версии журнала НВ, - Виктор Медведчук, депутат из фракции ОПЗЖ, замкнул первую пятерку сотни самых влиятельных украинцев.

В свое время Медведчук сделал все, чтобы стать одним из самых влиятельных людей Украины: он не только был ключевым игроком в окружении второго президента Леонида Кучмы, но умудрился породниться с российским лидером Владимиром Путиным, который крестил его дочь. А еще Медведчук долгие годы продвигал идею Таможенного союза с РФ и всяческого сближения с северным соседом.

Издание отметило, что важную роль сыграл Петр Порошенко, который включил его в цепочку посредников по освобождению украинских пленных из лап россиян и пророссийских боевиков. Пользуясь этим, тот стал частым гостем в Кремле, застолбив за собой в глазах части избирателей статус игрока, способного вести диалог с Путиным.

Позже бывший серый кардинал вышел из процесса обмена пленными, сосредоточившись на дальнейшем зарабатывании политического капитала. Проще всего это делать с помощью телевизора, и Медведчук через своего ближайшего соратника Тараса Козака получил контроль над тремя новостными каналами: Newsone, 112‑й и ZIK, которые начали вести нужную ему информполитику.

Более того, как выяснилось после публикации Медведчуком декларации, его супруга Оксана Марченко через ряд офшоров владеет миноритарными долями телеканалов группы 1+1 Медиа: Плюсов, а также 2+2. Он сам или его жена владеют также долями в 97 юрлицах, зарегистрированных в 12 юрисдикциях — от Украины и РФ до Маршалловых островов и Сент-Китса. И если в 2019‑м НВ и Dragon Capital оценили состояние Медведчука в $ 133 млн, то после нынешних декларационных откровений этот показатель явно «потяжелеет».

Аналогичный процесс уже происходит с самим Виктором Медведчуком, который не только оказался неприлично богатым защитником бедных и обездоленных, но и политиком с неплохими перспективами. Нынче бывшая правая рука Кучмы сидит в парламенте в составе второй по величине фракции — ОПЗЖ, имеющей 44 мандата. Эта партия имеет неплохие шансы на успех на ближайших местных выборах.

Издание отмечает, что Медведчук уверенно закрепился в лиге отечественных олигархов, имея классический набор из бизнес-активов, медиа и политического влияния.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги