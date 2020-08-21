Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в новый состав украинского парламента прошли бы четыре партии: «Слуга народа» (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) – 26,7%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) - 21,3%, «Европейская солидарность» (Порошенко П. Парубий А., Геращенко И.) – 12,5% и «ВО «Батькивщина» (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) – 9,8%. Еще одна партия - «Сила и честь» Игоря Смешко (4,9%) - находится на грани прохождения пятипроцентного барьера (данные по респондентам, которые будут голосовать и определились с выбором).

Об этом говорится в опросе общественного мнения, проведенного 8-15 августа 2020 года Центром «Социальный мониторинг», результаты которого были представлены в информационном агентстве «Интерфакс-Украина».

В пересчете на количество депутатских мандатов, которые могла бы получить каждая из партий, которая прошла в парламент, следующий состав Верховной Рады Украины мог бы выглядеть следующим образом: «Слуга народа» - 172 мандата, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 130 мандатов, «Европейская солидарность» - 83 мандата, «ВО «Батькивщина» - 65 мандатов.

Сравнение полученных результатов с данными предыдущих опросов показало следующую динамику электоральных предпочтений: на протяжении летних месяцев рейтинг «Слуги народа» снизился с 30,5% в июне до 29,8% в июле и до 26,7% в августе. Рейтинг «Оппозиционной платформы - За жизнь» вырос с 18,6% в июне до 20,1% в июле и до 21,3% в августе. Рейтинг «Европейской солидарности» после роста с 12% в июне до 15,7% в июле опять снизился до 12,5% в августе. Уровень поддержки ВО «Батькивщина» существенных изменений не претерпевал (9,7%; 9,6% та 9,8% соответственно).

Рейтинг других партий распределился следующим образом: «Гражданская позиция» (Гриценко А.) – 3,8%, «Партия Шария» (Бондаренко А.) – 3,6%, «Радикальная партия Олега Ляшко» - 3,3%, «ВО «Свобода» (Тягнибок О.) - 2,3%, «Голос» (Рудик К., Клименко Ю.) – 1,8%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 1,4%, «Национальный корпус» (Билецкий А.) – 1,1%, «Оппозиционный блок» (Мураев Е., Вилкул А.) - 0,9%, «Объединение «Самопомощь» (Сыроид О.) - 0,9%, «За будущее» (Палица И.) – 0,8%.

Опрос общественного мнения проводился Центром «Социальный мониторинг» с 8 по 15 августа 2020 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3012 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% и ​​соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,10 - 1,83%. Метод получения информации: индивидуальные интервью «тет-а-тет» по месту жительства респондентов.