З кандидатом від партії «Голос» у мери Києва Сергієм Притулою ми зустрічаємось на Подолі – київському районі, що яскраво ілюструє нинішній стан столиці: її оновлені площі, проблеми з транспортом і сумнівні забудови.

Розмову іноді доводиться переривати, тому що з Сергієм просяться сфотографуватися перехожі або ж вітаються з машин, які проїжджають повз.

«Напевно, мій виборець», - жартує Притула, коли нам сигналить дорогий Mercedes.

Утім, більшу частину розмови він незвично як для шоумена та коміка серйозний і намагається ретельно добирати слова.

По ходу розмови стає зрозуміло, чому він вирішив повністю зануритися у політику. Каже, що життєву сторінку Притули-коміка він вже для себе перегорнув і тепер має інші цілі.

Про свою мерську кампанію, знайомство з Кличком, розмови з Зеленським, фрази Фреймут і погрози за волонтерство Сергій Притула розповів у ексклюзивному інтерв'ю BBC News Україна.

Чотири знайомства з Кличком і метро на Троєщину

BBC News Україна: Мер Києва – це ж, по суті, великий завгосп. Вам справді буде цікаво займатися каналізацією і ЖЕКами?

Сергій Притула: Мер – не стільки завгосп, скільки менеджер і управлінець, який має знайти фахових людей. Щоб вже вони доглядали за трубами, каналізацією, асфальтом на дорозі і т.д.

Думаю, ніхто зі столичних очільників давно не лазив по каналізаціях і не крутив там гайки…

BBC News Україна: Хто входить до вашої команди?

Сергій Притула: Є люди, які працюють з «Голосом» з попередньої парламентської кампанії. Це фахівці з різних проблем, які писали програму партії і допомагали з законопроєктами для фракції.

Інші - ті, з якими ми тісно спілкуємося пів року і яких переконали приєднатися до нас на місцевих виборах.

І третя група - ті, кого я не озвучую до «часу Х», тому що вони чинні держслужбовці з різних департаментів КМДА.

Вони вже є владою, але тією її частиною, яка хоче щось робити, але немає змоги чи то через саботаж колег, чи то через Київраду.

BBC News Україна: Це будуть ваші «джокери»?

Сергій Притула: Сподіваюся. Ми їх зараз не заявляємо, але дуже розраховуємо на їхню роботу після перемоги.

BBC News Україна: Кличко – поганий мер?

С.П.: Мер не буває поганим чи не поганим. Поганим може бути борщ, що скис.

А мер як сіті-менеджер може бути ефективним, або неефективним.

Якщо оцінювати Віталія Володимировича з точки зору жителя Києва і з огляду на те, у скільки обходяться певні об'єкти в столиці, то мені здається, це неефективне використання коштів міського бюджету.

BBC News Україна: Ви взагалі знайомі з Кличком?

Сергій Притула: Мене знайомили з Кличком, здається, чотири рази.

BBC News Україна: Він спілкується з вами як з майбутнім конкурентом? Можливо, кликав до себе?

Сергій Притула: Ні.

Я не проти познайомитися з ним у п'ятий раз.

Все одно кожен раз, як вперше.

BBC News Україна: Якщо вже говорити про київські проєкти - метро на Троєщину це реально?

Сергій Притула: Це вже столичний мем.

Наскільки реально, важко сказати без бюджетів і аудиту витрат.

Є розуміння, що зараз столична влада хоче пошвидше закінчити ремонт Подільсько-Воскресенського мосту.

Але, за оцінками урбаністів, це не полегшить життя людей з Троєщини і погіршить життя жителів Подолу.

Тому що на тому мосту мала б бути гілка метро у бік Троєщини. Але на Троєщині метро немає.

Тобто просто з'явиться ще один місточок, з якого буде величезна кількість авто. І Вали стануть назавжди.

Не все, що нам подають як успіхи, справді несе користь для міста.

У мене немає якихось «ворогів» у «Європейській Солідарності»

BBC News Україна: Зараз, судячи з рейтингів, Кличко суттєво випереджає всіх своїх конкурентів. Які у вас реалістичні плани щодо виборів - вийти у другий тур?

Сергій Притула: Коли збірна України починала відбір на Євро, то у групі була збірна Португалії і всі вважали, що за щастя буде вийти з другого місця.

Однак, все склалося по-іншому (Збірна України вийшла з першого місця. - Ред.).

У мене є бачення, як зробити цю кампанію успішною, і результат, за який я борюся, - посада київського міського голови і велика фракція у Київраді.

BBC News Україна: На скільки місць розраховуєте?

Сергій Притула: Хотілося б бачити там мінімум двадцять багнетів.

BBC News Україна: А хто для вас головний конкурент?

Сергій Притула: Є два головних конкуренти.

Перший - це чинний міський голова, який спирається на соціологію.

Другий - байдужість людей, яких влаштовує нинішній стан справ і які живуть за принципом «ну, ніби нормально».

Не нормально - має бути краще!

BBC News Україна: А як ставитесь до «Європейської Солідарності»? Поділяєте точку зору голови партії Кіри Рудик, що партія Порошенка є ледь не головним політичним ворогом для «Голосу»?

Сергій Притула: Головними політичними ворогами будь-якої проукраїнської сили однозначно є путінська Росія, сам Путін і його сателіти в Україні на чолі з Медведчуком.

Що ж стосується інших учасників політичного життя - серед них є люди, які є нашими опонентами, і є люди, з якими ми поділяємо якісь цінності.

Іноді люди, з якими ми поділяємо цінності, є нашими опонентами - це нормально.

Не зовсім розумію, чому наші колеги по політичному цеху зайвий раз страхають людей і розпалюють ситуацію, ніби хтось відбирає голоси у патріотів.

Фраза «Хто не з нами - той не патріот» - відверто, це навіть не смішно. Це створення якогось маленького кола людей і неконструктивна позиція.

Я лише за те, щоб люди з різних проукраїнських демократичних сил були представлені у владі, це дозволить протистояти тим, хто має проросійську позицію.

Недолуго звинувачувати кандидата Притулу в тому, ніби він хоче відібрати голоси у якогось кандидата на користь Пальчевського, і водночас показувати на «Прямому» каналі рекламу того ж Пальчевського.

Камон, це ж трошки політика подвійних стандартів!

Відверто - у мене немає якихось «ворогів» чи «недругів» у «Європейській Солідарності».

Навпаки, я знаю там багато людей - з кимось познайомився на Майдані, з кимось по волонтерських справах, а з кимось навіть на трибуні стадіону. Вони до мене агресію не висловлюють.

Але розумію, що конкретний політик не впливає на роботу політтехнологів партії, які вмикають різні інструменти, щоб «гасити Сергія Дмитровича» [Притулу], тому що він раптом вирішив, що нормально, якщо «Голос» йтиме окремою колоною.

Чомусь, коли «Народний фронт» йшов окремо від політсили Петра Олексійовича, ніхто не кричав про «розмивання голосів патріотів».

BBC News Україна: До речі, хтось у «ЄС» намагався відмовити від балотування?

Сергій Притула: Були розмови з різними людьми звідти. Вони були ініціаторами розмов, тому, думаю, некоректно говорити про подробиці...

Я не так давно у політиці, але розумію - попри те, що відбувається публічно, у більш вузькому колі діалог залишається.

А виборцям кажуть: «Цей поганий, ця нехороша».

У «Слугу народу» не кликали

BBC News Україна: Це ваша друга спроба зайти у політику, після невдачі, коли ви не пройшли до парламенту. Чому вирішили йти на друге коло?

Сергій Притула: Не вважаю неуспішною парламентську кампанію, тому що до парламенту зайшли 20 «незашкварених» професійних людей...

BBC News Україна: І «Голос», і «Слуга народу» кажуть, що вони кардинально нові політичні сили, виступають за нову якість політики і т.д. Чому ви пішли в «Голос», а не «Слугу народу»? Вас туди не кликали, до речі?

Сергій Притула: Ні, я аж здивувався.

Всіх кликали, просто по оголошенню набирали, брали весільних фотографів, тамадів, КВНщиків, а мене не кликали.

Хоча, здавалося б - я ж свій!

Але не знайшлось там мені місця. Можливо, я не зовсім з пулу людей, які цікаві «95 кварталу».

Чому «Голос»? Якщо обирати між людьми, які замовляють проституток під час роботи, пропонують бабусям продати собаку, щоб заплатити за комуналку, та які відверто не розуміли, куди йдуть і для чого…

Я взагалі не розумію, як у принципі можна було під брендом Зеленського зібрати такий «Совецкий Союз» - а цю фракцію я лише так і називаю, тому що знаю їхніх мажоритарників з Західної України і в голову не вкладається, як вони там сидять на одному гектарі з такими, як Бужанський і Дубінський.

Тому між когортою весільних фотографів Дубінських-Бужанських та людьми з освітою у Стенфорді і Єлі, я обрав тих, хто щось тямить.

BBC News Україна: Тим не менше, соціологія для «Голосу» зараз не втішна.

Сергій Притула: Переконаний, що «Голос» не лише повторить, а й наростить підтримку на наступних парламентських виборах.

По-перше, нові обличчя, які прийшли під брендом Володимира Олександровича, показали свою нефаховість. На відміну від людей з «Голосу».

По-друге, за рік роботи фракції ми не мали жодного корупційного скандалу чи голосування, за яке було б соромно.

BBC News Україна: Чому ж тоді рейтинг впав?

Сергій Притула: Може, тому що ми єдина партія, яка не обіцяє те, що не може зробити.

В Україні завжди був модний популізм й з року в рік люди все більше на нього ведуться.

Популізмом я називаю не лише заяви про «ріст зарплати» і «падіння комуналки».

Є заяви, що впливають на вибір людей на глобальному рівні - наприклад, сказати, що я припиню війну.

Але треба мати сміливість визнати, що так - я «хочу припинити війну», але в індивідуальному порядку «не можу її припинити».

А пообіцяти і потім сказати: «Блін, ви знаєте, не получається»...

Зеленський - втомлена людина з багатьма клопотами

BBC News Україна: Ви розповідали, що у грудні минулого року говорили з Зеленським щодо проблем київського активіста Романа Ратушного і забудови Протасовго яру. Більше з президентом не спілкувались?

Сергій Притула: Спілкувався. Це відбулося за ініціативи Офісу президента.

Я прийшов на Банкову, у президента були до мене певні питання і пропозиції, відповідно питання і пропозиції до нього були і в мене.

Про що саме говорили, краще, запитайте в нього.

BBC News Україна: Але вийшло конструктивно?

Сергій Притула: Не зовсім.

Але вода камінь точить, якщо говорити про мої меседжі, тому що це був не перший мій візит в ОП.

Я мав можливість озвучити меседжі активістів, що не можуть потрапити на прийом до президента.

І попросив у найвищої влади звернути увагу на проблеми, на які президент може вплинути, попри те, що у нас «абсолютно незалежна судова гілка влади» (останні слова Притула говорить дещо з іронією. - Ред.).

BBC News Україна: Як змінився президент? Ви ж його знаєте вже давно.

Сергій Притула: Навіть візуально певні речі стали іншими, але на такій посаді ці пертурбації можуть відбутися з кожним.

Я Володимира Олександровича знаю з початку «нульових», він завжди був упевненим у собі та життєрадісним чоловіком, який вів за собою.

Зараз я побачив достатньо втомлену людину, у якої дуже багато клопотів і роботи.

BBC News Україна: А з Єрмаком зустрічалися?

Сергій Притула: Так. Було дві зустрічі перед тим, як зустрітися з головою його офісу.

BBC News Україна: Його демонізують як «сірого кардинала» при Зеленському. Було таке враження?

Сергій Притула: У мене було враження, що пан Єрмак недаремно на тій посаді, яку він обіймає.

BBC News Україна: Загалом, як оцінюєте рух країни за понад рік при Зеленському?

Сергій Притула: На жаль, критично.

Одного бажання недостатньо.

Плюс, проблема у провалі кадрової політики. І спочатку були ж цікаві люди, які підставляли президенту плече.

Згадайте фото його першої зустрічі з Макроном - життєрадісні Данилюк, Рябошапка, Богдан. Де всі ці люди зараз?

Не кажу, що вони були суперпрофесіонали. Але, думаю, вони трохи фаховіші, ніж багато хто з нинішнього оточення президента.

Кожен раз, коли президент говорить про проблему кадрового голоду, він трошки лукавить.

Адже у країні вистачає топових фахівців. Але проблема в тому, що вони просто не хочуть йти працювати з нинішньою владою.

Бо це псує карму...

Наприклад, Шкарлет - це вирок кадровій політиці президента Зеленського і уряду Шмигаля.

У мене у подруги донька вчиться у «Могилянці», так вона в науковій роботі цитату не взяла в лапки, і їй через ці два рядки сказали: плагіат.

А у чувака в його науковій роботі 87,5% плагіату!

(Такий висновок зробив сайт «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» щодо докторської дисертації Сергія Шкарлета. Сам міністр пояснив це тим, що згадані роботи написані або у співавторстві, або за його редактурою. - Ред.)

Тобто, ти настільки нещасне, що навіть не можеш написати наукову роботу і просто її «стирив»? Ти ж ректор!

І от тебе ставлять міністром освіти – людину, яка з Табачником… (Показує обійми і поцілунок. - Ред.)

Це навіть не плювок в бік системи освіти України, а гірше!

Про телебачення і Фреймут

BBC News Україна: Припустимо, ви станете мером - що буде з вашими телевізійними проєктами? Ви казали, що дуже не хотіли б залишати «Вар'яти» і «Хто зверху».

Сергій Притула: Після цієї розмови (Вона відбувалася у середу. - Ред.) на всіх моїх ресурсах з'явиться дуже сумний, але, очевидно, необхідний ролик, у якому я зроблю заяву про вихід зі структури гумор-шоу «Вар'яти».

Десять років я розвивав цей проєкт, там моя душа. Це був перший і, на жаль, до цього часу єдиний повністю україномовний гумористичний проєкт.

Складаю з себе обов'язки очільника, шеф-редактора і актора-конферансьє.

Я не можу займатися чимось в пів рукава. Минулого року мені здавалося, що можна поєднувати роботу в парламенті і часткову концертну діяльність.

Але зараз, дивлячись на зайнятість колег у парламенті і розуміючи, що робота мера вимагає в рази більше витрат часу, з «Вар'ятами» я прощаюся вже. Тому що суміщати їх з мерською кампанією нереально.

А у випадку перемоги, мені доведеться записати ще один ролик, у якому я попрощаюся ще й з «Новим каналом».

BBC News Україна: Тобто ви повністю переходите в політику?

Сергій Притула: Я кладу на шальки терезів свою кар'єру. Це не так, що зараз я вийшов з «Вар'ятів», а через пів року: «Ладно, пацани, передумав».

Ні, все, баста - кар'єра коміка на сцені «Вар'ятів» закінчена.

Мені зараз дійсно цікава робота в партії і робота на благо громади. Думаю, цим мої амбіції не обмежаться.

BBC News Україна: Фраза Ольги Фреймут про те, що вона у випадку вашої перемоги в Києві переїде в Лондон – що це було?

Сергій Притула: Не готовий давати висновки про все, що говорить Ольга Михайлівна. Є інші спеціалісти, які можуть це оцінити.

Оля - успішна телеведуча, вона торує свій шлях.

Зичу їй максимальних успіхів. А найбільше - щоб її мрія жити в Лондоні втілилася у життя.

Ба більше, судячи з того, як кияни відгукнулися на цю її цитату, - їй цього бажають сотні тисяч, якщо не мільйони людей.

Залишилася дрібничка – щоб вона туди поїхала.

Я зі свого боку зробив все – я балотуюсь!

Про волонтерство і погрози тестю

BBC News Україна: Ви продовжуєте займатися волонтерством для ЗСУ?

Сергій Притула: Так. Цього року темпи збору коштів на 20-25% більші, ніж минулого. Навіть в умовах карантину, що дуже тішить.

Вдалося непогано збирати і на армію, і на допомогу медикам...

Волонтерство - це та штука, яка має допомогти в роботі на посаді міського голови.

Мені закидають - мовляв, я нічого не знаю. Але шість років тому я не знав, що таке тепловізор і яка різниця між квадрокоптером і БПЛА.

На жаль, обставини змушують швидко вчитися, щоб розбиратися - що краще купувати за людські гроші (хоч там була і частина моїх грошей та «Вар'ятів» - ми щороку вкладали 1 млн грн).

Але тепер ми розбираємося, що треба пацанам, які стоять на ВОПі і який апарат потрібен для розвідки. Чи радимося з інструктором по снайпінгу, що потрібно для конкретної роботи снайперів...

BBC News Україна: Яка була реакція на записаний російською ролик про збитий так званою «ДНР» безпілотник? Писали щось з того боку?

Сергій Притула: Реакція «прилетіла» до людини, яка цього не чекала.

Не секрет, що в мене дружина і її батьки з Донецька. Вони встигли виїхати звідти до початку війни і ніколи там не були.

Так от, моєму тестю (бізнесмену Віктору Сопельнику. - Ред.) передали - раптом він захоче приїхати, наприклад, провідати могилу батьків, то його кинуть «на подвал». Тому що його зять багато триндить і дратує.

Чи витримає Україна ще одного коміка?

BBC News Україна: Опоненти кажуть - в нас вже президент комік, чи витримає Україна ще й коміка на чолі столиці?

Сергій Притула: Комік-мер сьогодні перестав бути коміком, склавши повноваження у «Вар'яти-шоу».

Окрім того, що я гастролював з ними і в мене є історія телеведучого на «Новому каналі» - друзі, це маніпуляція, виставляти людину лише з одного боку.

Як кажуть, що «Притула – комік», нехай скажуть, що «Притула – волонтер»...

Я - не фахівець з усього на світі. Але я знаю, як формувати команду, як робити великі проєкти.

Коли кажуть, що мені буде важко налаштувати роботу якогось департаменту в КМДА - а хтось пробував налаштувати штаб оперативного ведення бою для 3-го полку спецназу?

Хай хтось це спробує зробити, а потім буде мені розказувати, як важко робити щось інше.

Вважаєте президента коміком? Це ваші проблеми.

Мене звати Сергій Притула, я не Зеленський і не Славко Вакарчук.

У мене свій бекграунд. Якщо знайдете там щось, за що мені має бути соромно - скажіть мені!

Але не вигадуйте наперед, ким я буду. Ви цього не знаєте.

BBC News Україна: Якщо не вдасться стати мером, підете у депутати Київради?

Сергій Притула: Станом на сьогодні не бачу себе у складі Київради.

Якщо раптом так складеться, що «ні» (не стане мером. - Ред.) - то вважаю за доцільне більше зусиль докладати справі об'єднанню патріотичних сил в одну велику колону на наступні парламентські вибори.

Бачу тут перспективу. І частково подібний діалог вже ведеться.