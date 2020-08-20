По всей Украине главная претензия к Зеленскому и «слугам народа» звучит так - «не оправдали ожиданий». Так политтехнолог Владимир Третьяков прокомментировал результаты социологического опроса компании «Роботизированные телесистемы».

«Рейтинги дают общий срез настроений - по всей Украине. Уже несколько месяцев работаю «в полях», интересно наблюдать, какие настроения у людей «на земле», - написал Третьяков в Facebook.

«Итак, рейтинг «слуг» падает. Причем самый тревожный звоночек - от Зеленского уходят самые активные избиратели. А самые активные у нас - это группа 50+, потому что они в большинстве своем железно ходят на выборы», - констатирует политтехнолог.

Третьяков констатирует, что Зеленский & Co не оправдали ожиданий - поэтому избиратели переходят к партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь».

«Не оправдали ожиданий» - это если выразить разочарование одной фразой. Были надежды на повышение пенсий и улучшение уровня жизни - не дождались. Уже много раз слышал - «Зеленский пришел на лозунгах о мире - а ведет себя точно так же как Порошенко», - описывает он причины разочарования.

«Поэтому сегодня самая активная группа избирателей связывает надежды на мир на Донбассе, на восстановление экономики, на нормальную жизнь с другими политиками - вот почему такими темпами растет поддержка Медведчука и ОПЗЖ», - пояснил политтехнолог.

По словам Третьякова, на Донбассе у партии Медведчука рейтинг более чем в два раза больше, чем у Зеленского и «слуг народа».

«На Донбассе, к примеру, «слугам» вообще нечего делать, там Медведчук перекрывает их рейтинг в два с лишним раза», - поделился политтехнолог.

Что касается Центральной Украины, то здесь «слуг народа» теснят Медведчук и Тимошенко, сообщает Третьяков.

«В Центральной Украине пока сохраняется поддержка, но «зеленых» активно теснят Медведчук и Тимошенко.

На Западной Украине ситуация такая же как на Донбассе - только здесь доминирует не Медведчук, а активно растут «Свобода» и Порошенко», - сообщил он.

По словам Третьякова, «слуги народа» пока еще могут рассчитывать на молодежь, кроме того, на местном уровне перспективы имеют партии мэров.

«На кого могут рассчитывать Зеленский и «слуги»? Часть молодежи - как верила, так и продолжает верить. Тут проблема в том, что они на выборы могут просто не пойти», - предостерегает политтехнолог.

«Кроме того, всеукраинская социология не ловит партии мэров - а многие мэры ведут на выборы свои партии - и это четко ощущается «на земле», - поделился информацией политтехнолог Владимир Третьяков.