«Зеленские» пришли к власти на эксплуатации запроса на «новые лица» и новых политиков, но не оправдали надежд, поэтому теперь украинцы хотят прихода профессионалов в государственном управлении. Так политический обозреватель Алексей Куракин прокомментировал интервью советника главы АП одному из украинских СМИ.

По словам Куракина, советник главы АП признал, что «этот миф о новых лицах с грохотом провалился – потому что «зашли новые ребята и не справились», - написал он.

«Опять смешно. Особенно, когда вспоминаешь завзятых, матерых профессионалов из «новой» команды: премьер-министра Дениса Шмыгаля – программу деятельности Кабмина которого мы так и не увидели, потомственного железнодорожника Сергея Лещенко, эксперта по детям «низкого качества» Галину Третьякову («Слуга народа») или Галину Янченко (еще одна «слуга народа»), у которой легализованные казино являются инструментарием развития промышленности», - пишет журналист.

По словам Куракина, такие фигуры как Порошенко, Тимошенко, Яценюк и другие не отвечают запросу украинцев на приход профессионалов

«Юлию Тимошенко? Две «ходки» премьером и два успешно неразрешенных экономических кризиса - 2005 и 2008-2009 - в активе… А показатели премьерства какие! В 2009 году падение ВВП составило «минус 15%» - рекорд с 1994 года (тогда падение составило «минус 22,9%»), - приводит он аргументы, почему Тимошенко не соответствует данному запросу.

На запрос на приход к власти профессионалов сегодня отвечает только глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук, уверен Куракин.

«Оппозиционный политик - в активе которого многолетняя политическая практика и работа в должности главы Администрации президента (12 июня 2002 года - 21 января 2005 года)», - поясняет автор.

По словам Куракина, «когда при власти были Кучма, Медведчук и другие профессионалы, экономика развивалась как в странах - «азиатских тиграх».

«Например, начиная с 2002 года, ВВП на душу населения рос безостановочно. По данным Всемирного банка:

- в 2002 году ВВП на душу населения составил 878;

- в 2003 – 1047;

- в 2004 – 1366 долларов в год.

В 2005 ВВП на душу населения составил 1826 долларов. За три года – рост 207%!», - приводит журналист данные Всемирного банка.

Да и сегодня Медведчук - единственный из команды профессионалов, кто в прекрасной физической и политической форме, отмечает Куракин.

«Мало того, что у ОПЗЖ вторая по численности фракция в Верховной Раде, так еще и рейтинг постоянно растет, что показывают все без исключения социологические исследования. Например, по данным компании «Роботизированные телесистемы», у партии Медведчука уже 22,1 %, в то время как падающие «слуги» за год потеряли 18 % рейтинга», - аргументирует он.

По словам Куракина, советник главы АП признал, что избиратели хотят прихода во власть профессионалов, потому что разочаровались в «новых лицах» в лице «слуг народа».

«Советник главы АП прямым текстом признал, что следующим мощным запросом будет приход во власть профессионалов - таких как Виктор Медведчук. Да и ситуация в стране будет того требовать - надо же кому-то будет реанимировать экономику и страну в целом после «управления» в исполнении «новых лиц», - заключил политический обозреватель Алексей Куракин.