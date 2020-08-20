Принимая решение о непроведении выборов на подконтрольных территориях Донбасса, члены ЦИК пошли на должностное преступление, проигнорировав необоснованность и правовую ничтожность заключений, данных главами Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций. Об этом заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Василий Нимченко.

Парламентарий напомнил, что 18 августа ЦИК обратилась в СНБО, СБУ, Нацполицию Украины, к командующему ООС относительно «предоставления актуальной информации» об угрозах надлежащей организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Нимченко убежден, что с помощью этого обращения комиссия пытается уйти от ответственности за лишение жителей подконтрольной территории Донбасса избирательного права.

По мнению политика, члены ЦИК, принявшие незаконное, антиконституционное решение о невозможности проведения выборов на Донбассе, теперь пытаются предстать в роли статистов ‒ дескать, комиссия не полномочна самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности во время организации, проведения местных выборов и принимает решение лишь на основании заключений руководителей военно-гражданских администраций.

«В действительности, принимая решение о непроведении выборов на Донбассе, члены ЦИК пошли на должностное преступление, проигнорировав необоснованность и правовую ничтожность заключений военно-гражданских администраций, содержание которых сведено к констатации невозможности проведения выборов без указания конкретных оснований для их отмены по мотивам ненадлежащей безопасности», – объяснил Василий Нимченко.

Народный депутат сообщил о том, что, когда представители ОПЗЖ обратились к странам ‒ членам G7 и демократическому международному сообществу, а также к правоохранительным органам Украины относительно незаконного ограничения права на волеизъявление сотен тысяч украинских граждан – жителей Донбасса, ЦИК решила запросить у силовых компетентных органов «актуальную информацию», то есть «по сути, признала свое решение несостоятельным с правовой точки зрения».

«Идя таким образом на "явку с повинной" перед тысячами граждан Украины, лишенных избирательных прав, ЦИК обязана восстановить их, отменив свое принятое ранее решение», ‒ настаивает Василий Нимченко.

Также парламентарий констатировал, что Президент Владимир Зеленский самоустранился от решения этого важного вопроса.

«К сожалению, глава государства самоустранился, не выполняет функции, возложенные на него частью второй статьи 102 Основного Закона, не обеспечил соблюдение Конституции Украины, избирательных прав граждан путем инициирования перед Верховной Радой Украины досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК (часть вторая статьи 31-1 Закона Украины "О Центральной избирательной комиссии"). По сути, Президент отвернулся от граждан, которые не поддерживают его политическую силу: они ему просто "неинтересны", ведь именно с его молчаливого согласия нарушается Конституция и попираются права избирателей», ‒ отметил Нимченко.

На сегодняшний день, считает политик, у ЦИК еще есть возможность вернуть свою деятельность в рамки правового поля.

«Не поддаваясь на политические манипуляции и давление власти, которая не заинтересована в проведении выборов на Донбассе, обеспечить как активное, так и пассивное избирательное право граждан, проживающих на Донбассе. В противном случае государственный орган, который по своим полномочиям обязан обеспечить соблюдение предусмотренных Конституцией Украины и законами Украины принципов и основ избирательного процесса, реализацию избирательных прав граждан Украины и права на участие выборах, обречен на самоликвидацию», – резюмировал Василий Нимченко.

Ранее Василий Нимченко обратился к директору НАБУ Артему Сытнику с депутатским запросом, в котором сообщил о совершении преступлений, связанных с избирательным процессом в Украине.

В обращении говорится, что главы Донецкой и Луганской ОВГА, предоставив ЦИК сфальсифицированные выводы о невозможности организации проведения местных выборов, по сути, прибегли к дискриминации граждан Украины, проживающих на этих территориях, и лишению их права управления государственными делами.