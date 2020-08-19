12 августа издание «РБК-Украина» сообщило, что Общественный совет при министерстве юстиции Украины рассмотрел обращение политических сил и общественных организаций о запрете деятельности в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По итогу заседания совет рекомендовал Минюсту начать юридический процесс. Следует отметить, что в Общественный совет входят представители организаций: «Нацкорпуса», «Демократической сокиры» и «Свободы». Одной из причин для запрета названо требование платить пенсии жителям ЛДНР. Такое вполне гуманное и законное требование в Общественном совете считают «призывом к финансированию терроризма» и «нарушению территориальной целостности». В ОПЗЖ это решение назвали политическими репрессиями, вызванными ростом популярности их партии. В попытке не допустить политического поражения своего режима действующая власть пытается любыми методами давить и запугивать оппозицию, и уже не разбирают ни способов, ни средств. Офисы партии ОПЗЖ регулярно становятся объектами нападений и поджогов.

Напомним, что 8 августа 2020 года ЦИК приняла постановление «О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 25 октября 2020 года». В качестве основания комиссия указала предоставленные главой Донецкой областной ОВГА Павлом Кириленко и главой Луганской ОВГА Сергеем Гайдаем выводы о невозможности подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года. Народный депутат Василий Нимченко считает, что такие действия власти имеют признаки совершения преступлений, предусмотренных статьями 109, 157, 161, 364 УК Украины.

По словам народного депутата Юрия Солода, в партии ОПЗЖ разработали программу развития общин и территорий, будут добиваться принятия закона о местном референдуме, в чем националисты усматривают угрозу сепаратизма. Сейчас права голоса на местных выборах лишили около полумиллиона человек на 18 подконтрольных Украине районах, где наибольшие шансы на победу были именно у ОПЗЖ.

Поскольку партия «Оппозиционная платформа – За Жизнь» является прямым конкурентом «Слуги народа» и действует на ее электоральном поле, действующая власть решила нанести удар по инструментам предвыборной агитации, так, напомним, что СБУ и прокуратура попытались через суд арестовать «112 Украина» — один из самых крупных телеканалов страны. Активы телекомпании хотели передать в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Владелец «112 Украина», народный депутат Тарас Козак, заявил, что давление со стороны СБУ и прокуратуры — это «попытка рейдерского захвата» и добавил, что за всем этим, скорее всего, стоит Банковая и лично президент Владимир Зеленский. Шевченковский суд 6 августа 2020 года отказался удовлетворить требования СБУ.

Но, несмотря на все эти попытки запрета и репрессии, рейтинг партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» стабильно растет. Происходит это преимущественно за счет перетекания разочаровавшегося электората «Слуг народа» на юге и востоке страны, в особенности — на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Согласно последнему опросу группы «Рейтинг», на выборах в Харьковский облсовет ОПЗЖ уступает только блоку Геннадия Кернеса «Успешный Харьков»: политсилу действующего мэра готовы поддержать 30,1 % тех, кто определился и пойдет на выборы, а за ОПЗЖ — 22,9%. В Днепре на выборах в горсовет «Слугу народа» готовы поддержать 24,3% избирателей, а ОПЗЖ — 22,4. В Кировоградском облсовете у СН 31,1%, у ОПЗЖ — 13,4%.

По данным августовского опроса Центра Разумкова, в Киеве ОПЗЖ готовы поддержать 9,6%. В Одессе же, по данным опроса «Интер-акции», от 12 августа — 21,2%. В облсовет Закарпатья, по данным опроса RTS, — 13,9%, в горсовет Ужгорода — 12,5%. В Херсоне популярность ОПЗЖ варьируется на уровне 15-20%, по разным опросам. В Мариуполе и Северодонецке — по 21%.

Как можно заметить, данные опросов существенно варьируются в зависимости от региона проживания респондентов. Учитывая наиболее вероятное снижение рейтинга президентской партии, на осенних выборах ОПЗЖ на Донбассе может рассчитывать на 35%, на юге — 32-35%, на востоке — 25%, в центральном регионе — 17-20%.