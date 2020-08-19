Рейтинг "слуг" падает, избиратели уходят к партии Медведчука, Порошенко задавил "Самопомощь" и "голосят", а Тимошенко неожиданно сдала назад, потому что ничего не делает. Так политический аналитик Виталий Романченко прокомментировал в своем блоге результаты опроса, который компания "Роботизированные телесистемы", презентовала в Киеве 18 августа.

"25,5 % означает, что рейтинг партии Зеленского снижается лавинообразно, потому что потери за год составили почти 18 %", - констатировал он.

"И на то есть несколько причин. Причина №1 - спустя год уходит инерция президентских выборов. Жгучее желание избавиться от осточертевшего Порошенко и радужные надежды на "новые лица". Спустя год это уже почти не работает, потому что "слуги" сами разбили надежды о суровую реальность - непрофессионализмом, скандалами, практически фашистскими высказываниями", - пояснил аналитик.

Романченко констатирует, что партия Виктора Медведчука сегодня на подъеме, потому что именно к нему уходят вчерашние избиратели Зеленского и "слуг народа".

"Медведчук сегодня на подъеме - 22,1 %. Если и дальше пойдет такими темпами, то к местным выборам его партия как минимум удвоит свой рейтинг. Глобальная причина в том, что партия Зеленского и партия Медведчука - это идейные антиподы. "Слуги" идейно все сильнее дрейфуют к Порошенко - против которого год назад как раз и голосовали избиратели Зеленского - а настоящим интересам его сторонников отвечает как раз ОПЗЖ", - делает вывод аналитик.

Кроме того, отмечает Виталий Романченко, Медведчук, имеющий репутацию опытного политика, выгодно смотрится на фоне "слуг", прославившихся своей некомпетентностью.

"А ведь у Медведчука есть еще такой козырь как репутация опытного политика - а это очень выгодно смотрится на фоне "слуг", которые побили все рекорды своей некомпетентностью", - добавил он.

По словам Романченко, результаты "Европейской солидарности" поясняются тем, что Порошенко переманил к себе избирателей "Самопомощи", "Голоса" и Гройсмана.

"Неожиданно хорошие результаты у "Европейской солидарности" - 16,9 %. Порошенко окончательно утвердился на националистическом поле и уверенно себя чувствует, переманив к себе избирателей "Самопомощи", "Голоса", Гройсмана и более мелких проектов. Вот почему ни "Самопомощи" (0,8 %), ни "Голоса" (1,3 %), ни "Украинской стратегии Гройсмана" (1,6 %) уже почти нет на политической карте", - написал он.

"7,4 % у "Батькивщины" - это повод задуматься, потому что год назад на выборах было 8,18 %", - заключил политический аналитик Виталий Романченко.