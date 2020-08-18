Суд заставил телеканал «Прямой» признать, что программа о Викторе Медведчуке состоит из фейков, клеветы и провокаций. Однако менеджмент «Прямого» попытался спрятать опровержение, так чтобы его нельзя было найти. Махинации телеканала «Прямой» разоблачил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

«Как говорят блатные, «жадность фраера сгубила». Есть такой депутат Арьев, который поднялся в свое время на «расследованиях». Так вот, решил видимо в прошлом созыве Арьев подзаработать и снял программу «Закрытая зона», посвященную Медведчуку», - напомнил блогер предысторию.

Чаплыга охарактеризовал программу Арьева как «чернуху весьма низкой пробы», где фейковую информацию озвучивали «говорящие головы».

«Типичная чернуха весьма низкой пробы… Голоса за кадром рассказывают конспирологию со сливных бачков. А два товарища: «Назар_Первак» и

«Виктор_Маруняк» – исполняют роль «экспертов», - охарактеризовал блогер.

«Один из них официально оформлен помощником депутата Рахманина от «Голоса» (Вот и «уши» нашлись), а второй… внимание… глава сельрады в Херсонской области!» - добавил автор.

Чаплыга напоминает, что суд официально признал высказывания в адрес Медведчука, прозвучавшие в программе «Закрытая зона», «фейком, клеветой и провокацией».

«Короче, Медведчук подал в суд – и в июне 2018 года выиграл. Суд официально постановил, что ни Арьев, ни другие "эксперты" не смогли предоставить доказательств, поэтому суд признал все их высказывания и «экспертные мнения" клеветой», - подчеркнул блогер.

«Потом была апелляция – и вот в июле стало известно, что Верховный суд Украины признал Арьева сотоварищи порохоботы виновными в клевете и постановил опровергнуть недостоверную информацию», - напомнил автор.

Чаплыга сообщает, что суд обязал Владимира Арьева зачитать решение суда в эфире программы «Закрытая зона», а канал «Прямой» разместить на своем сайте ту часть документа, где часть информация признается ложью и клеветой.

Однако, как пишет Чаплыга, хотя «Прямой» разместил на своем сайте решение суда о том, что программа о Викторе Медведчуке - это клевета, но постарался спрятать это сообщение максимально далеко.

«А дальше порохоботы заметались «как тот уж под вилами»! Ты смотри, что придумали! «Прямой» разместил судебное решение на своем сайте – но спрятал так далеко, как граф Монте-Кристо свои сокровища – не найдешь ни поиском через Google, ни простым поиском на сайте.

То есть, вроде как и решение суда выполнили, но, как говорится, как воры в ночи", - юмористически охарактеризовал этот случай блогер.

«Знаете, как это выглядит? Когда уголовник «раскололся» в кабинете у следователя и написал «чистосердечное» - а потом пришел в камеру и «лепит горбатого» своим корешам, как он «ни слова не сказал», - заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.