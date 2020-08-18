Так называемые патриоты в Украине выступают против мирного плана, предложенного председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народным депутатом Виктором Медведчуком, потому что зарабатывают на войне миллиарды.

Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь», народный депутат Украины Вадим Рабинович в эфире телеканале NewsOne.

«Нам до мира один шаг. Я был уверен, что мы его сделаем, когда пришел Зеленский. Он прекрасно знает - есть мирный план Медведчука - это самый проукраинский план, который существует на Земле. Но если бы кто-нибудь его хотя бы открыл и прочитал… Я разговаривал со многими «патриотами», они говорят, мол, мы категорически против. Я говорю: «Какой пункт в нем вам не нравится?» Ответ: «Я его не читал», - отметил оппозиционный политик.

Вадим Рабинович подчеркнул, что война выгодна противникам мира в Украине, поскольку у них есть возможность зарабатывать на ней миллиарды: «А чего ж ты против? Чтоб страна твоя… Гибли дети… Ты не против! Чтоб война была бесконечно, на которой наживаются, на крови, на продаже оружия, на донорских органах, на наркотиках, серые зоны. Поэтому если бы не было миллиардов, которые эти кровососы зарабатывали на войне, война бы давно закончилась».

Политик добавил, что война закончится тогда, когда этого захочет действующая власть.

«Она (война) закончится тогда, когда захочет этого власть, потому что народ, к сожалению, в Украине не может управлять. У нас носителем власти является народ, мы его носим на плечах, и все, вот это и все наши носители. Поэтому придет к власти «Оппозиционная платформа - За жизнь» и мы победим. А то что мы придем - уже не сомневайтесь - уже прочерчено это», - подытожил Рабинович.