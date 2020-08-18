На сегодняшний день в украинской политике остро ощущается нехватка опытных государственных деятелей со стратегическим видением дальнейшего развития нашей страны. Одним из немногих таких политиков является председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил политический аналитик Виталий Романченко.

По мнению эксперта, украинцам практически на каждых выборах предлагают какое-то новое лицо в интересной обертке. Но, в итоге, люди очень быстро разочаровываются в своем выборе. Именно поэтому, сейчас, как никогда, в украинском обществе очень высокий спрос на опытных управленцев и людей со стратегическим государственным мышлением.

«Украинцы разочаровались в новых лицах и ориентируются на опытных политиков. Яркий пример – это Виктор Медведчук. Прагматичный человек с опытом, который разбирается в деталях, специалист в тактике и стратегии. Он знает, где, с кем и о чем разговаривать», - отметил политический аналитик.

В частности, по словам эксперта, в своих обращениях к Владимиру Зеленскому народный депутат поднимает именно те вопросы, которые больше всего беспокоят простых украинцев: мир на Донбассе, бедность, высокие коммунальные тарифы.

«Все вопросы, которые он задает обществу и в последнее время президенту, все актуальны на сегодня. И понятно, что президенту сейчас нечего ответить Виктору Медведчуку. С точки зрения избирателя он существенно отличается своей позицией и не говорит банальных вещей, которые избирателям надоело слышать», - подытожил Виталий Романченко.

Ранее Виктор Медведчук обратился к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить эксперименты над страной.

«С кем вы, Владимир Александрович? С международными кукловодами, использующими нашу страну в своих целях, или с Украиной, независимость и суверенитет которой бессовестно попрали и отдали на заклание горе-реформаторам, продолжающим проводить над страной смертельно опасные эксперименты? Пришло время определиться, кто вы – Президент Украины или просто начальник колониальной администрации? Это важный выбор, и времени на колебания у вас нет», - написал Виктор Медведчук.