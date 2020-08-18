За действия НОТУ, отказавшей Максиму Ткачуку в регистрации на национальный отбор для участия в Детском Евровидении-2020 полную ответственность несет украинская власть во главе с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявляет пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«12-летнему Максиму Ткачуку, которому националисты устроили настоящую травлю за исполнение песни «Смуглянка», Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в регистрации на национальный отбор для участия в Детском Евровидении-2020. Видео с песней Максима Ткачука, набравшее в 4 раза больше голосов, чем у ближайшего конкурента, удалили с сайта, отобрав у ребенка заслуженную победу», – проинформировали в партии.

Это решение, по мнению политсилы, воплотило в себе худшие черты нынешней государственной системы, унаследовавшей самые мерзкие и отвратительные методы режима Порошенко.

«Во-первых, это очередное проявление пещерной русофобии, ненависти ко всему, что связано с русским языком, с русской культурой, с героическими страницами нашей истории. Песня «Смуглянка» стала настоящим гимном дружбы народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Во-вторых, это циничная и грязная расправа над детской мечтой и детским талантом. Этому нет прощения, и организаторам такой травли никогда не оправдаться даже перед самими собой. В-третьих, руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сорвавшее в прошлом году поездку певицы Марув на Евровидение и опозорившее нашу страну на всю Европу, продемонстрировало, что не способно учиться даже на собственных ошибках», – перечислили в партии Медведчука.

ОПЗЖ убеждена в том, что произошедшее говорит о запредельном уровне не только непрофессионализма, но и неадекватности.

В связи с вышесказанным, партия Медведчука требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии.

Кроме того, подытожили в политсиле, эти события демонстрируют, с какой легкостью различные «слуги народа» идут на прямые подтасовки и манипуляции, искажая и отменяя волеизъявление украинских граждан.