В истории с попыткой закрыть телеканал КРТ и захватить «112 Украина» власть во главе с Зеленским выглядит как Свирид Горохвастов из фильма «За двумя зайцами». Так журналист Николай Васильковский в своей колонке на сайте «Корреспондент» прокомментировал решение Шевченковского районного суда Киева, отказавшего СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала «112 Украина».

По словам Васильковского, «примеры «Украинского медиа-холдинга», а также телеканалов КРТ и «112 Украина» - свидетельство того, что верховная власть во главе с Зеленский стремится одной рукой ликвидировать неугодные СМИ, а другой - консолидировать в своих руках медиа-ресурс».

Как пишет Васильковский, «в истории с попыткой закрыть КРТ и захватить «112 Украина» «зеленые» выглядят как комический герой фильма «За двумя зайцами».

По словам Васильковского, «есть политический подтекст происходящего», потому что власть начала атаку на телеканал «112 Украина», на котором часто выступает один из лидеров оппозиции Виктор Медведчук.

«Во-первых, «Киевская Русь» - это оппозиционный канал. Во-вторых, власть одновременно развернула атаку на еще один телеканал «112 Украина», в эфире которого часто появляется такой оппозиционный лидер как Виктор Медведчук. Самое главное, в эфире «112 Украина» не просто звучит критика власти во главе с Зеленским, там в целом подвергают сомнению прозападный курс и критикуют проамериканских политиков, которые управляют Украиной», - охарактеризовал ситуацию автор.

Однако попытка СБУ и прокуратуры арестовать имущество и корпоративные права «112 Украина» через суд закончилась для власти «Курской дугой», пишет Васильковский.

«Но здесь власть ожидал разгром, как на Курской дуге. 6 августа Шевченковский районный суд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав канала «112 Украина». В ходе разгоревшегося скандала глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 7 августа публично заявил, что в ситуации вокруг «112 Украина» «как раз тут политическая составляющая присутствует», - написал автор.

С политической точки зрения, пишет Васильковский, получается, что Виктор Медведчук отправил власть «в нокдаун».

«Многие журналисты сразу же обратили внимание на сомнительные моменты в этой истории. Начнем с того, что по законам Украины СБУ должна обеспечивать государственную безопасность, бороться против терроризма и т.п. Причем здесь коммерческие вопросы? Даже Порошенко не позволял себе так «палиться», - приводит сравнение журналист.

«А с политической точки зрения, провал атаки на «112 Украина» выглядит так, что Виктор Медведчук играючи отправил «зеленых» в нокдаун. Что, в принципе, было предсказуемо с самого начала, уж слишком разные весовые категории», - поясняет автор.

Власть во главе с Зеленским напоминает Свирида Голохвастова, который погнался «За двумя зайцами», пишет Васильковский.

«В итоге, власть во главе с Зеленским в истории с попыткой захватить «112 Украина» оказались в роли Свирида Голохвастова, который, как известно,

«за двумя зайцами» погнался, но в итоге ни одного не поймал, да еще и выставил себя на всеобщее посмешище», - заключил журналист Николай Васильковский.