Интересно, кто дал украинскому МИД право выступать от имени белорусского общества? Так политический аналитик Сергей Лозовский прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Украины о том, что «официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе».

Лозовский поясняет, что «внутри Белоруссии оппоненты Лукашенко в лице организаторов «беломайдана» бьют по такой важной составляющей любой власти как легитимность. Но легитимность, как известно, бывает внутренняя и внешняя».

В этой связи Лозовский обращает внимание, что такие политики как Владимир Путин, Виктор Медведчук и Си Цзиньпин «поздравили президента Белоруссии еще, когда ситуация «качалась» и вопрос «чья возьмет» был открыт».

«Самыми первыми поздравили Лукашенко с победой российский президент Владимир Путин, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук и китайский лидер Си Цзиньпин», - обратил внимание аналитик.

Вместе с тем, Лозовский пишет, что президент Владимир Зеленский не осмелился направить Лукашенко официальное поздравление.

«И если в отношении России и Китая все понятно, то, как известно, украинский президент Владимир Зеленский не осмелился направить официальное поздравление Лукашенко. Поэтому поздравление Медведчука четко показало лидеру Белоруссии, что в Украине у него все-таки есть друзья и кто именно среди топовых политиков может считаться его настоящим другом», - заключил политический аналитик.

Сергей Лозовский отмечает, что Александр Лукашенко получил четкий сигнал, кто из украинских политиков является для него другом.

«Страны Евросоюза официально не признали результаты выборов президента Белоруссии. 15 августа украинский МИД – а внешняя политика это полномочия президента Зеленского – официально присоединился к прозападной линии, заявив, что тоже не признает победу Лукашенко. В общем, Александр Лукашенко и белорусская элита четко увидели, кто у них в Украине друг, а кто «и не друг, и не враг, а так», - сделал вывод политический аналитик Сергей Лозовский.