Деятельность глав ОВГА в Донецкой и Луганской областях превратилась в главную угрозу безопасности жителям этих областей и конституционному строю Украины в целом, в связи с чем партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала отстранения Павла Кириленко и Сергея Гайдая от исполнения служебных обязанностей до окончания расследования.

Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой политсилы.

По информации партии Медведчука, национал-радикалы насильственными методами поддерживают преступную и антиконституционную инициативу власти по отмене выборов в Донецкой и Луганской областях. Возмущенные нарушением своего конституционного права избирать и быть избранными, активисты ОПЗЖ начали масштабный сбор подписей за проведение выборов во всех объединенных территориальных громадах на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

В партии отметили, что инициатива партии Медведчука встретила горячую поддержку жителей этих ОТГ и всего за несколько дней только в Мариуполе граждане поставили тысячи подписей.

«Однако приблизительно в 17:00 в субботу, 15 августа 2020 года, около 30 мужчин в балаклавах налетели на палатки, установленные в 17-м микрорайоне Мариуполя, распылили слезоточивый газ, затем начали все крушить, уничтожать подписные листы и избивать активистов. Били даже лежачих. В результате шесть активистов «Оппозиционной платформы – За жизнь» оказались в больнице с увечьями различной степени тяжести. Разбиты головы, сломаны ребра, у одного человека повреждена челюсть. Отметим, что нападения национал-радикалов на наших активистов и офисы партии, в том числе и с применением оружия, носят системный характер как в Мариуполе, так и в других городах Украины», – заявляют в партии.

В ОПЗЖ напомнили, что народный депутат Василий Нимченко обратился с депутатским запросом, требуя отмены незаконного решения о непроведении выборов в ОТГ Донецкой и Луганской областей и привлечения к уголовной ответственности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко и главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

«Руководители указанных военно-гражданских администраций, чьи связи с представителями национал-радикальных сил не вызывают сомнений, очевидно, имеют личную заинтересованность в срыве избирательного процесса в Донецкой и Луганской областях, укреплении своей власти, полученной из рук Президента Зеленского, и уменьшении информационного резонанса вокруг их преступной инициативы по непроведению выборов на территориях, где проживают более 500 тыс. украинских граждан», – указали в политсиле.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» считает нападение вооруженных национал-радикалов на активистов партии событием, прямо связанным с преступными действиями главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко и главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

В связи с этим, партия требует объективного расследования этого нападения. В ОПЗЖ считают, что такое расследование должно проводиться в рамках общего уголовного производства с производством, касающимся преступных действий главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко и главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

«Деятельность глав областных военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, назначенных Зеленским, превратилась в основную угрозу безопасности жителям этих областей и конституционному строю Украины в целом. Требуем отстранения Павла Кириленко и Сергея Гайдая от исполнения служебных обязанностей до окончания расследования», – подытожили в партии Медведчука.

Ранее сообщалось, что народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко обратился к директору НАБУ Артему Сытнику с депутатским запросом, в котором сообщает о совершении преступлений, связанных с избирательным процессом в Украине.