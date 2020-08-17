На сегодняшний день партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» является единственной в стране настоящей оппозиционной политической силой. И это она подтверждает своими конкретными действиями.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne озвучил политический аналитик Виталий Романченко.

По его мнению, только ОПЗЖ в парламенте последовательно выступает против принятия антинародных законов и требует от власти установления мира на Донбассе.

Исключительно этим вызван рост электоральной поддержки этой политической силы среди граждан нашей страны.

«Мы видим, что постоянно растет рейтинг партии Медведчука. И это можно логически объяснить тем, что из всех политических сил, которые сегодня представлены в парламенте и называю себя оппозицией, только эта партия отличается конкретными делами. Никто кроме Медведчука не блокировал трибуну и не говорил, что нельзя принимать закон об открытии рынка земли. Только он вспоминал о проблемах Донбасса и необходимости имплементации Минских договоренностей», - сказал эксперт.

По его словам, Зеленский очень быстро отказался от выполнения своих предвыборных обещаний и, фактически стал вторым Порошенко. В то время, как Виктор Медведчук и его партия не отказываются от своих идеологических принципов установления мира в Украине, экономического и социального процветания нашей страны.

«Курс Украины после того, как, вместо Порошенко, президентом стал Зеленский, существенно не поменялся. В тоже время мы видим, что партия Медведчука последовательно отстаивает ту же идею, с которой она пришла в политику», - добавил Виталий Романченко.

Ранее Виктор Медведчук напомнил Зеленскому, что нужно перестать делить украинцев на власть и оппозицию.