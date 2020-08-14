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В истории с атакой власти на «112 Украина» есть несколько подводных течений. Об этом пишет на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Евгений Василевский.

«Прямо сейчас на рынке СМИ происходит слишком много дружественных и недружественных «слияний и поглощений», чтобы это можно было считать случайностью. Власть закрыла телеканал КРТ. Власть получила контроль над рядом СМИ, которые входят в «Украинский медиа-холдинг» - это журнал «Корреспондент» и ряд других изданий. Наконец, власть пошла в атаку на телеканал «112 Украина», - так охарактеризовал ситуацию журналист.  

По словам Василевского, причина атаки на «112 Украина» заключается в том, что приближаются выборы, а рейтинги партии Зеленского падают, в то время как поддержка «Оппозиционной платформы» Медведчука растет.

«Во-первых, приближаются местные выборы, а у команды Зеленского так и не появилось своего медиа-холдинга. А «112 Украина» - один из топовых информационно-политических каналов», - поясняет он.

«Во-вторых, рейтинг Зеленского и «слуг» падает - а поддержка оппозиции, в первую очередь, партии Медведчука растет. Например, Институт анализа и прогнозирования дает партии Зеленского «Слуга народа» 26,0 %, партии Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 21,3 %», - привел автор данные социологов.

По словам Василевского, за год «Оппозиционная платформа» улучшила свой результат на 63 %, в то время как «слуги народа» потеряли 17 %.

«Если на прошлогодних выборах в Верховную Раду «Слуга народа» получила 43,16 % по партийным спискам, то за год регресс составил более 17 %. В то время как «Оппозиционная платформа» улучшила свой результат с 13,05 % до 21,3 %, или на 63 %"

«О чем говорить, если на фоне разочарования в «зеленой» власти воспрянули духом даже Петр Порошенко (12,8 %) и Юлия Тимошенко (9,3 %), набравшие на прошлогодних выборах едва чуть больше 8,0 %», - добавил он.

А в целом, по оценке Евгения Василевского, отобрать телеканал из орбиты Виктора Медведчука оказалось для власти «не по зубам».

«В-третьих, именно «112 Украина», как и NewsOne, является рупором оппозиции, где звучит критика Зеленского и власти в целом. Вот «зеленые» и попытались убить одним выстрелом «трех зайцев», а в итоге «совершили самострел» - отобрать медиа-активы из орбиты Медведчука оказалось им «не по зубам». И канал «112 Украина» не захватили, и получили волну негодования в свой адрес», - написал он.

«И это серьезный репутационный удар по власти. Одно дело реклама «новых лиц» и борды «Сделаем их вместе». А как дошло до дела - оказалось, что «новые лица» ведут себя точно так же как «старые». Только еще более бездарно», - заключил политический обозреватель Евгений Василевский.
ForUm

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