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Вот уже целую неделю на границе Украины с Крымом – настоящий ад.  Кабмин с подачи Офиса Президента заблокировал все КПВВ на территорию Крыма. До 30 августа – ни туда, ни сюда, отчего студенты, школьники, абитуриенты оказались запертыми в «крымской ловушке», как и их родители.  Стоит ли цитировать идиоматические выражения, которыми украинцы кроют правительство, стоя под палящим солнцем на пограничных пунктах?

Сторонники конспирологии утверждают, что границы с Крымом были перекрыты для того, чтобы загнать в ловушку Виктора Медведчука, который вместе с супругой Оксаной Марченко отдыхает на полуострове. Однако технологии Банковой придумали очень хитрый, на их взгляд, ход: «закрываем» лидера оппозиционной партии на полуострове и лишаем его влияния на предвыборные процессы. Тем временем отжимаем у Медведчука телеканалы, минируем офисы ОПЗЖ с целью запугивания партийцев и их сторонников и через суды «давим» неугодных политиков. А параллельно рассказываем патриотам о «куме Путина» и его поездках в «оккупированный Крым». Дескать, бдим и боремся с пятой колонной Кремля. Не исключено, что это сделано сознательно – чтобы окончательно оттолкнуть такими провокационными решениями от Украины полуостров и его жителей.  А попытки наложить санкции на Медведчука за отдых на Крыму, как и требования открыть против политика уголовное дело, – лишь подтверждение того, что официальный Киев не желает даже думать о возвращении территорий. Кстати, сам Медведчук не раз заявлял, что считает полуостров территорией Украины. Лидер ОПЗЖ предлагал и предлагает решать вопросы реинтеграции территорий поэтапно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью радио «Свобода» заявил, что крайне негативно относится к тому, что депутат «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук поехал на отдых в «аннексированный Россией Крым»: «Это чрезвычайно неприемлемый шаг со стороны украинского политика. Поэтому отношусь к этому критически негативно – ведь такой поступок аморален». Однако, в функцию премьера не входит оценивать моральность народных депутата. Возможно, Шмыгаль просто ошибся местом, и должен возглавлять комиссию по вопросам защиты общественной морали.

В итоге, попытки ограничить деятельность Медведчука привели к созданию проблем сотням тысяч людей, которые отдыхают в Крыму или хотят въехать на полуостров по семейным, медицинским и финансовым причинам. Судите сами: лидер ОПЗЖ отправился на отдых в разгар очередного кризиса украино-российских отношений (имеется в виду желание заместителя главы администрации президента разорвать «мощную связку» Козак-Ермак, по причине ее неэффективности) и блокады переговорного процесса по Донбассу. А тут еще и «минская площадка» вспыхнула огнями цветной революции. Наверняка, в ОП уже потирали руки, готовясь объяснить торможение, а то и остановку, минского процесса внешними обстоятельствами, как вдруг Медведчук отправился в Крым, который можно использовать как новый плацдарм для переговоров. Поэтому и разразился скандал столь оглушительной громкости, хотя политик неоднократно бывал в Крыму после изменения его территориальной принадлежности.
ForUm

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