Народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко обратился к директору НАБУ Артему Сытнику с депутатским запросом, в котором сообщает о совершении преступлений, связанных с избирательным процессом в Украине.

8 августа 2020 года ЦИК приняла постановление «О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 25 октября 2020 года».

В качестве основания комиссия указала предоставленные главой Донецкой областной ОВГА Павлом Кириленко и главой Луганской ОВГА Сергеем Гайдаем выводы о невозможности подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

Эти действия, отмечает Василий Нимченко, имеют признаки совершения преступлений, предусмотренных статьями 109, 157, 161, 364 УК Украины.

В качестве подтверждения народный депутат обращает внимание на следующие законодательные акты и факты. Так, в силу статьи 7 Конституции в Украине признается и гарантируется местное самоуправление. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, граждане пользуются равным правом доступа к государственной службе, а также к службе в органах местного самоуправления.

В Украине, указывает Василий Нимченко, по состоянию на 8 августа 2020 года военное или чрезвычайное положение не вводилось, ситуация с безопасностью на линии соприкосновения стабильна. Это свидетельствует о прямом умысле со стороны должностных лиц ВГА Донецкой и Луганской областей по блокированию формирования органов местного самоуправления на этих территориях и их личных корыстных мотивах, поскольку с началом работы местного совета полномочия военно-гражданских администраций прекращаются. Следовательно, речь идет о конфликте интересов с возможной коррупционной составляющей.

При таких обстоятельствах в действиях должностных лиц, лишивших избирательного права сотни тысяч граждан Украины, содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 157 УК Украины.

Донецкая и Луганская ОВГА, предоставив ЦИК сфальсифицированные выводы о невозможности организации проведения местных выборов, по сути, прибегли к дискриминации граждан Украины, проживающих на этих территориях, и лишению их права управления государственными делами.

Василий Нимченко считает, что такие дискриминационные действия находится в причинно-следственной связи с данными соцопросов, свидетельствующих о неподдержке гражданами провластной политической силы.

Таким образом, Павел Кириленко и Сергей Гайдай, предоставив выводы о невозможности проведения местных выборов, открыто и цинично пролоббировали свои интересы по продлению функционирования военно-гражданских администраций, которые фактически находятся в прямом подчинении Президента Украины, а он является лидером правящей политической силы. В их действиях содержатся квалифицирующие признаки уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Кириленко и Гайдай лишили избирательного права сотни тысяч граждан Украины, что является преступлением, предусмотренным статьей 157 УК Украины («Воспрепятствование осуществлению избирательного права»).

Учитывая указанное, Нимченко просит внести в ЕРДР сведения по факту совершения Кириленко, Гайдаем и отдельными причастными должностными лицами ЦИК преступлений, предусмотренных статьями 109, 157, 161, 364 УК Украины и провести досудебное расследование.

Кроме того, Нимченко требует принять неотложные меры для прекращения совершения этих преступлений, отмены незаконного решения ЦИК и восстановления нарушенных избирательных прав граждан.