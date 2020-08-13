Если бы выборы президента Украины состоялись на следующей неделе, 33,4% определившихся с кандидатом и готовых пойти на выборы отдали бы свои голоса за действующего президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром «Социс» совместно с Центром Разумкова.

На втором месте в рейтинге – пятый президент Украины Петр Порошенко, за которого готовы проголосовать 17,8%, на третьем – Юрий Бойко с рейтингом 15,7%.

Юлию Тимошенко готовы поддержать 8,8% респондентов, Игоря Смешко - 7%, Анатолия Шария и Олега Ляшко - по 2,9%.

10,5% опрошенных поддержали бы «другого кандидата».

Если бы второй тур президентских выборов с участием Зеленского и Порошенко проводился сейчас, среди определившихся и готовых пойти на выборы за Зеленского проголосовали бы 68,4% респондентов, за Порошенко - 31,6%.