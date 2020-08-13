В последние годы власть практически не уделяла внимания развитию сельского хозяйства в Украине, результат ‒ сокращение объемов производства сельхозпродукции. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя данные обзора экономической активности за первое полугодие 2020 года, обнародованные Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, согласно данному обзору, производство продукции сельского хозяйства в Украине за первое полугодие 2020 года сократилось на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Также в документе указано, что производство растениеводческой продукции сократилось на 56,8%, а животноводческой – на 2,2%. Кроме того, в обзоре отмечается, что в июне произошло значительное сокращение объемов производства сельхозпродукции – на 40,6% в годовом выражении.

«Среди основных причин сокращения продукции растениеводства Минэкономики называет уменьшение спроса на продукцию агропромышленного комплекса в странах – торговых партнерах из-за карантина, а также низкую урожайность большинства сельхозкультур по сравнению с прошлым годом. Сокращение продукции животноводства объясняется высокой затратностью выращивания крупного рогатого скота, а также адаптацией предприятий к новым условиям хозяйствования (в частности, производителей мяса птицы)», – отметил политик.

Однако, подчеркнул Медведчук, дело в том, что в действительности в «аграрной сверхдержаве» в последние годы развитию сельского хозяйства практически не уделялось внимания.

«Были резко сокращены бюджетные расходы на стимулирование покупки продукции отечественного сельхозмашиностроения, практически заморожены работы по мелиорации и рекультивации земель. Львиная доля финансовой помощи направлялась на поддержку не фермеров и приусадебных хозяйств, а крупнейших латифундий, возникших на основе аренды сельхозземель за нередко крайне низкую оплату их формальным владельцам – селянам. Арендаторы нацелены на то, чтобы выжать все соки из имеющихся ресурсов. Отсюда отсутствие интереса к организации правильного севооборота, ориентация на выращивание экспортных культур, истощающих почвы: подсолнечника, рапса и т. д.», – перечислил народный депутат причины и последствия неэффективной работы власти в данном вопросе.

«Была надежда на то, что украинские черноземы позволят решить все проблемы. Но первый же засушливый год показал: это далеко не так», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее политик сообщил о том, что падение капитальных инвестиций в аграрный сектор в условиях возможного сокращения будущего урожая из-за неблагоприятных погодных условий будет иметь негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности Украины в целом.

Также Виктор Медведчук заявлял, что действующая власть не видит кризиса в украинском животноводстве и целенаправленно способствует уничтожению одной из самых значимых отраслей экономики.