В команде Зеленского понимают, что на Юго-Востоке Украины проиграют осенние местные выборы партии Медведчука «Оппозиционная платформа – за жизнь». Поэтому, чтобы избежать разгромного поражения власть решилась на антиконституционный шаг и отменила выборы на прифронтовых территориях Донбасса.

Такое мнение в интервью интернет-изданию ГолосUA высказал политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, под давлением общественности, власть все же может провести выборы на территориях возле линии разграничения. Но это только усугубит картину тотального разгрома.

«По рейтингам власть там полностью проигрывает. Причем, не просто, а с большим разгромом. Отмена местных выборов – одна из попыток это скрыть. Скорее всего, под давлением общественности, так как уже поднялся большой скандал, выборы на прифронтовых территориях все-таки проводить будут. Президент Зеленский скажет «ну раз вы просите, то проведем, но будет это сделано с барского плеча».

Местные выборы станут катастрофой для «Слуги народа», поскольку власть проигрывает. Это касается кандидатов от «Слуги народа» на должности мэров, а также депутатов в городские, районные и областные советы. Поэтому власть с помощью манипуляций пытается уменьшить картинку разгрома их партии, которую украинцы увидят после местных выборов», - отметил политолог.

По его словам, выборы на Юго-Востоке Украины должна уверенно выиграет партия Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Эта партия наберет самый большой процент голосов избирателей в местные советы. Также это касается и мэров», - добавил Дмитрий Корнейчук.

Ранее Виктор Медведчук говорил, что Зеленский заигрывает с жителями Западной Украины, которые все равно за него голосовать не будут.