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«Пока все пытаются прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в Беларуси и что-то там советовать, Виктор Медведчук поступил просто – взял да и поздравил Александра Лукашенко с победой»

Поздравление направлено на выполнение трех задач:

1. Послать сигнал электорату ОПЗЖ. Избиратели Оппоплатформы очень лояльно настроены по отношению к Лукашенко, ведь «в Беларуси порядок и все работает, не то что у нас – бардак постоянный». И они очень даже не против, чтобы и у нас был такой президент.

2. Послать сигнал собственно Лукашенко. Чтобы Бацька знал, кто у него в Украине настоящий друг.

3. Выступить синхронно с «международными партнерами». И тут дело не только и не столько в том, чтобы быть как Путин, который, несмотря на очень специфические отношения с Лукашенко, довольно оперативно его поздравил. Важно было сработать синхронно, в том числе, и с Китаем. Именно глава КНР Си Цзиньпин первым направил поздравление Лукашенко. Медведчук лоялен к Поднебесной и в очередной раз напоминает, что он «свой парень».

Медведчук очень амбициозен, поэтому направляет усилия и на международку. Выстраивает отношения с «кругом друзей». Четко дает им понять, какую политику намерен проводить, после прихода к власти.

Действия  Медведчука демонстрируют, что настроен он очень серьезно.
ForUm

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