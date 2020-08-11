«Пока все пытаются прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в Беларуси и что-то там советовать, Виктор Медведчук поступил просто – взял да и поздравил Александра Лукашенко с победой»
Поздравление направлено на выполнение трех задач:
1. Послать сигнал электорату ОПЗЖ. Избиратели Оппоплатформы очень лояльно настроены по отношению к Лукашенко, ведь «в Беларуси порядок и все работает, не то что у нас – бардак постоянный». И они очень даже не против, чтобы и у нас был такой президент.
2. Послать сигнал собственно Лукашенко. Чтобы Бацька знал, кто у него в Украине настоящий друг.
3. Выступить синхронно с «международными партнерами». И тут дело не только и не столько в том, чтобы быть как Путин, который, несмотря на очень специфические отношения с Лукашенко, довольно оперативно его поздравил. Важно было сработать синхронно, в том числе, и с Китаем. Именно глава КНР Си Цзиньпин первым направил поздравление Лукашенко. Медведчук лоялен к Поднебесной и в очередной раз напоминает, что он «свой парень».
Медведчук очень амбициозен, поэтому направляет усилия и на международку. Выстраивает отношения с «кругом друзей». Четко дает им понять, какую политику намерен проводить, после прихода к власти.
Действия Медведчука демонстрируют, что настроен он очень серьезно.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время