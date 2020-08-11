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Представитель партии «Слуга народа», замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Андрей Холодов проявляет постоянный интерес к рынку табачных изделий. Журналистские расследования показывают, что Холодов владеет большой сетью розничной торговли сигаретами, но за ним могут стоять и более крупные фигуры. Об этом пишет «Обозреватель».

Среди недавних инициатив депутата – предложение увеличить маржу для розницы, попытка отменить ограничение на максимальную цену при розничной продаже сигарет и многие другие. Также Холодов угрожал национализацией крупным табачным компаниям. Результатом активности депутата стала остановка табачной фабрики в Прилуках и совместное заявление компаний «Бритиш Америкен Тобакко», «Джей Ти Интернешнл», «Филипп Моррис» и «Империал Тобакко» о том, что они собираются сворачивать бизнес в Украине.

Совместно эти компании платят около 7% от всех собираемых в стране налогов. В то же время 595 подконтрольных Холодову МАФов торгуют сигаретами без чеков. Что не мешает депутату обвинять международные табачные компании в уклонении от налогов.

Как рассказали журналисты «Схем», Холодов с семьей живет на Кипре, где зарегистрирована компания Reineweg – бенефециар других фирм, через которые ведется торговля сигаретами в Украине. Это расследование стало основанием для НАБУ начать производство против народного депутата. Холодов попытался вмешаться в расследование, после чего на него завели дело в НАЗК по подозрению в коррупции.

Журналисты допускают, что Холодов действует не только в интересах собственного розничного бизнеса, но и как представитель более влиятельных фигур. К примеру, его жена близко знакома с женой Виктора Медведчука, а Холодов часто появляется в эфире медведчуковских каналов. По словам журналиста-расследователя Юрия Николова, за «слугой народа» также может стоять Игорь Коломойский и собственник Львовской табачной фабрики Григорий Козловский.

«Для Козловского жизненно важно ослабить международных конкурентов и нарастить свою долю рынка, что он правдами и неправдами добивается несколько лет и 8-9% рынка уже его. Для Холодова важно перераспределить часть доходов табачной отрасли в свою пользу – это его «гонорар за службу» Козловскому и Коломойскому», - считают журналисты.
ForUm

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