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Президент Владимир Зеленский и его окружение идут на сознательное уничтожение демократии ради того, чтобы остаться у власти, которую они стремятся не просто сохранить, а узурпировать. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя решение ЦИК отменить выборы в 18 объединенных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

Политик напомнил, что ЦИК отменила выборы в 18 объединенных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей, прикрываясь невозможностью обеспечить безопасность граждан.

«Реальная же причина заключается в том, что Зеленский и его окружение понимают: они с треском проиграли бы выборы в этих громадах. Чтобы не демонстрировать всей стране запредельный уровень разочарования во власти жителей Донецкой и Луганской областей, Зеленский и его окружение пошли на беспрецедентный шаг ‒ лишение граждан Украины их неотъемлемого конституционного права избирать и быть избранными. Решением Центральной избирательной комиссии такого права были лишены 500 тыс. человек», – назвал истинную причину отмены выборов Виктор Медведчук.

Парламентарий указал на то, что манипулятивный характер этого решения отметили и в Комитете избирателей Украины, заявив: «В 2015 году действительно в некоторых населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения, местные выборы не назначались и не проводились, основанием для этого была часть пятая раздела XV Закона Украины "О местных выборах". Однако этот закон утратил силу, а Избирательный кодекс Украины подобной нормы, предусматривающей непроведение выборов по мотивам возможной их опасности, не содержит. Не содержат такую норму и другие законы Украины…»

Медведчук также акцентировал внимание на том, что председатель Луганского областного отделения Комитета избирателей Украины Алексей Светиков отметил: у ЦИК нет законных оснований для неназначения первых выборов местных советов.

Помимо этого, подчеркнул парламентарий, на всех избирательных участках, расположенных на подконтрольной территории, в прошлом году трижды проводилось голосование: два раза во время выборов Президента Украины и один раз во время выборов народных депутатов. И никакие «соображения безопасности», подчеркнул политик, этому не мешали. Более того, вывод Донецкой областной военно-гражданской администрации, сделанный в 2019 году, полностью противоречит ее же выводам в 2020-м.

«Зеленский и его окружение, пришедшие к власти в результате демократических выборов, сегодня идут на сознательное уничтожение демократии. И все ради того, чтобы остаться у власти, которую они стремятся уже не просто сохранить, а узурпировать. Особый цинизм Зеленского и его окружения заключается в том, что оправданием для незаконной отмены выборов становится отсутствие безопасности. Однако власть не в состоянии обеспечить безопасность не только в Донецкой и Луганской областях, но и в Харькове, где расправляются с инакомыслящими, и на Волыни, где захватывают заложников, и в Полтавской области, где происходят взрывы гранат, и в Киеве, где минируют бизнес-центры и офисы политических партий», – подчеркнул Медведчук.

Народный депутат убежден, что данное решение ЦИК открывает дорогу к отмене местных выборов в любой области, районе, городе или селе.

Кроме того, как отметил парламентарий, «отсутствие безопасности для граждан ‒ это позор для власти, несмываемое клеймо на ней и причина, по которой Зеленский и его окружение должны уйти в отставку, а вовсе не предлог для того, чтобы вытирать ноги о Конституцию Украины и цинично игнорировать права граждан».

«В действиях руководителей Луганской и Донецкой областных военно-гражданских администраций, инициировавших отмену местных выборов как "нецелесообразных", а также в действиях членов ЦИК, которые проголосовали за такое незаконное, антиконституционное решение, покрывая это преступление против украинского народа, имеют место признаки ряда составов уголовных преступлений. Все указанные лица вместе с заказчиками такой избирательной аферы должны быть привлечены к уголовной ответственности за ограничение конституционных прав граждан Украины», – подытожил Виктор Медведчук.
ForUm

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