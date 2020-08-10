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Президент Беларуси Александр Лукашенко остается неоспоримым лидером в своем государстве. Об этом в поздравлении по случаю успешного завершения избирательной кампании в Беларуси и убедительной победы на выборах действующего Президента страны заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве. Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан», – говорится в тексте поздравления.

Медведчук отметил, что как бы ни относились к победе Лукашенко его оппоненты, позиция белорусского лидера – это настоящая, последовательная и принципиальная мужская позиция.

«Ваш вклад в урегулирование конфликта на Востоке Украины неоценим, и я уверен, что Вы продолжите делать все для установления мира на Донбассе и дальнейшего развития белорусско-украинских отношений», – добавил Виктор Медведчук.
ForUm

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