Политический активист Михаил Чаплыга на своей страничке в Facebook прокомментировал решение Кабинета Министров Украины по поводу ограничения въезда-выезда с территории временного оккупированного Крыма, действующее с 9 августа 2020 года. Блогер считает, что своим решением власть только спровоцировала негативное отношение к себе украинского населения, так как люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины теперь боятся оказаться закупоренными в Крыму:

«Решил Зеленский понагнетать... И давай красные зоны всем рисовать пока его «главсанврач» в разгар такой пандемии принимает солнечные ванны на заморском взморье... Но «наши руки не для скуки»... Сообщил протокол Зеленскому, что Медведчук в Крым поехал и еще Д.Р. у него...

И решил Зеленский хоть тут напакостить по мелкому. Собрал свой потешный кабмин в шаббат... и решил уже с воскресенья отдать Крым русским, установив вааааах какой «карантин»...

И давай Медведчуку в скайпе рожи корчить... Мол как я тебя там «закупорил»...

Одна беда - мало того, что Крым отсек и теперь прям не знаю, как правильно отвечать на вопрос «чей Крым», так еще и умудрился там собственных граждан «окупорить»... И с Херсона и с Крыма и вообще со всей Украины. Те, глупые, думали, что Крым таки наш...»

Напомним, Кабинет Министров Украины запретил въезд и выезд из оккупированного Россией Крыма до конца августа, в связи с эпидемией коронавируса. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 8 августа. В субботу вечером, 8 августа, на контрольном пункте въезда-выезда «Армянск-Каланчак» образовалась огромная очередь на выезд с территории аннексированного полуострова украинских граждан. Причиной стало решение правительства Украины о закрытии административной границы с 9 августа до 30 августа.