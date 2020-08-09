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В ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса «Оппозиционной платформы – За жизнь» в г. Киев. Представители службы безопасности партии обнаружили взрывное устройство утром. Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины обезвредили дистанционно управляемое взрывное устройство на месте в специальном контейнере с помощью гидроудара.

 «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что произошедшее является попыткой совершения террористического акта, несущего угрозу жизням людей и совершенного общественно опасным способом из политических мотивов. Представители национал-радикальных сил, имеющие военный опыт и специальную подготовку неоднократно заявляли о планах по физическому уничтожению руководства партии

«Нападения на офисы «Оппозиционной платформы – За жизнь» носит системный характер: 3 июля 2020 в Полтаве неизвестный в Балаклаве бросил гранату в окно офиса городской организации партии. В результате взрыва пострадала секретарь общественной приемной, которая получила закрытую черепно-мозговую травму, ранения осколками стекла. По факту совершенного преступления полиция м. Полтавы открыла уголовное производство по ст.115 УК Украины (покушение на убийство). Подвергаются систематическим нападениям и офисы по всей Украине. Более того, национал-радикалы открыто и безнаказанно нападают на активистов партии и народных депутатов, в том числе и перед зданием Верховной Рады, при попустительстве правоохранительных органов срывают и блокируют мероприятия с участием наших представителей», - говорится в заявлении партии.

«Сегодняшнее минирование офиса партии, который неоднократно подвергался незаконным обыскам СБУ, нападениям национал-радикалов в том числе с использованием взрывпакетов, файеров, захватом с использованием автоматического оружия, ограблениям и попыткам поджога (ни одно из этих преступлений до сих пор не раскрыто) стало ответом на принципиальную позицию партии, требующую привлечения к уголовной ответственности сотрудников Службы безопасности Украины за их противоправные действия, связанные с попыткой рейдерского захвата телеканала «112 Украина», - считают в ОПЗЖ.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует проведения объективного расследования подготовки этого террористического акта, являющегося эпизодом глобальной системы политического преследования давления и террора, направленного против оппозиционной партии. Власть идет на все, чтобы помешать законной деятельности нашей партии и свободному волеизъявлению граждан: например, отменяет местные выборы в 18 объединённых территориальных громадах Донецкой и Луганской областей, где она эти выборы гарантированно проиграет.

«Подготовка террористического акта в густонаселенном районе, вероятно осуществленная национал-радикалами, поддерживающими тесные отношения с украинскими спецслужбами, является приговором власти Зеленского, который не может или не желает обеспечить безопасность и порядок в стране. Эта власть, Зеленский и его окружение должны немедленно уйти в отставку», - резюмируют в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
ForUm

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