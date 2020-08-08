Вадим Рабинович, народный депутат, в интервью телеканалу NewsOne прокомментировал попытку захвата телеканала «112 Украина»: «Сегодня пройден еще один рубикон беззакония зеленой властью. Сегодня через суд, СБУ пыталось отобрать 112 телеканал, чего в свое время не додумывался ни Порошенко, никто другой. Действующая власть пошла еще дальше по своей наглости и по пренебрежению законами. Они не отобрали канал, но будут пытаться делать это дальше, будут пытаться заткнуть рот журналистам. Я просто в шоке нахожусь от того, что вижу. Действительно беда пришла в наш дом, потому что то, что власть может сделать со страной - это просто страшно. Позор этой власти зеленой, позор Зеленскому, который становится уже очень грустным клоуном, позор всем, кто участвовал в этой паскудной операции. И я думаю, что они увидят ответ на все свои деяния на местных выборах».

Рабинович подчеркивает, что в этой позорной операции принимают участие президент Украины Зеленский, Глава его Администрации Ермак, руководитель Службы Безопасности Баканов. Власти не нравится то, что телеканал 112 Украина постоянно вещает о не выполнении предвыборных обещаний Зе-команды: «Власть показала себя еще раз. Все, что они нам рассказывали перед выборами - это не просто наглая ложь, это издевательство над нами - 73% обманутых людей, проголосовавших за Зеленского. Владимир Зеленский стал абсолютно достойным приемником Порошенко по подлости, по нарушению закона и не выполнению обещаний избирателям».

Народный депутат Вадим Рабинович поздравил всех граждан страны с достойным отпором попытки захвата телеканала 112 Украина: «Я поздравляю вас ребята, что не удалось отобрать еще один телеканал. Руки у них короткие - передайте им. Я, как один из тех 73%, который за Зеленского голосовал, действительно сегодня хочу сказать - пройден Рубикон. У нас сегодня один выход, другого, к сожалению, пока нет. Надо пойти на местные выборы, показать им комбинацию из трех пальцев, как мы это сделали Порошенко, чтобы все эти псевдоправители знали, что люди умеют в Украине ставить их на место. Мы их сделаем так, что мало им не покажется, прямо на этих выборах».

Напомним, что Шевченковский райсуд Киева 6 августа отказал СБУ и прокуратуре в аресте корпоративных прав телеканала «112 Украина" и передаче их АРМА. На телеканале «112 Украина» обращение СБУ в суд с таким запросом считают очередной попыткой рейдерского захвата, совершенной по прямому приказу президента Украины Владимира Зеленского. Телеканал «112 Украина» уверен, что данные действия власти являются абсолютно незаконными. После прихода Владимира Зеленского к власти с целью давления на телеканалы «112 Украина», NewsOne и их собственника – оппозиционного народного депутата Тараса Козака – 8 июля 2019 года было инспирировано уголовное производство № 42019000000001445, согласно которому правоохранители проводят незаконное, политически мотивированное расследование.

Попытка рейдерской атаки на телеканал «112 Украина» была осуществлена по указанию президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие задачи получили подконтрольные президенту Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.