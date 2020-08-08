Китайский вектор имеет для Украины колоссальный потенциал, но украинская власть задействует его очень слабо. Об этом пишет на сайте "Корреспондент" экономический обозреватель Роман Губриенко, комментируя указ президента Владимира Зелнского предоставить безвизовый режим для граждан КНР.

Губриенко приходит к выводу, что украинская власть во главе с Зеленским не использует транзитный потенциал Украины для участия в стратегическом проекте Китая "Один пояс - один путь".

"Один пояс -- один путь» охватывает территорию, на которой проживает 63% населения планеты, а общий объем импорта и экспорта товаров между Китаем и странами-участниками уже достигает отметки в 1,5 триллиона долларов. Это до 40% мирового ВВП и до 50% от общего объема глобальной торговли", - аргументирует автор с помощью экономических выкладок.

"Глядишь, не пришлось бы с протянутой рукой перед МВФ стоять. Но такой вариант не устраивает США и МВФ, которые видят в КНР своего конкурента. А так как в Киев привыкли заглядывать в рот Вашингтону, то логично, что китайцы заинтересованы в сотрудничестве только с теми украинскими политиками, кто представляет собой самостоятельные фигуры, а не выполняют команды из "вашингтонского обкома", - поясняет журналист.

Вместе с тем, по словам Губриенко, с каждым днем появляется все больше фактов, свидетельствующих, что хитрые китайцы давно наладили отношения - только не с "зелеными", а с оппозицией в лице Виктора Медведчука.

"Неспроста глава политсовета "Оппозиционной платформы -- За жизнь" является самым цитируемым украинским политиком в китайских СМИ. В частности, государственное информационное агентство КНР "Синьхуа" с особым вниманием следит за активностью политика", - подчеркнул автор.

По словам Губриенко, интерес Китая вызван "не только потому, что фракция партии Медведчука в Верховной Раде создала межфракционное объединение «Один пояс -- один путь» с целью содействовать одноименному китайскому проекту".

Губриенко также обращает внимание, как грантовые "эксперты" вдруг обнаружили, что Виктор Медведчук - это самый близкий союзник Китая в Украине.

"И в этом ключе в новом свете выглядит инициированный Виктором Медведчуком и Ренатом Кузьминым скандал вокруг деятельности военных биолабораторий Пентагона, потому что сегодня США уже не обвиняют Китай в "создании и распространении коронавируса", - отметил он.

"Наконец, о сотрудничестве заголосили грантовые "эксперты", живущие на деньги Сороса, которые только после скандала с биолабораториями обнаружили, что Медведчук – это самый близкий друг Пекина из числа украинских политиков, - обратил внимание журналист.

Роман Губриенко уверен, что сотрудничество с Китаем - это новые возможности для Украины.

"Один простой пример - пока Украина выпрашивает кредиты у ЕС и МВФ, Китай только за период 2016-2018 гг. вложил в белорусский индустриальный парк "Великий камень" почти 0,5 миллиарда долларов прямых инвестиций", - аргументирует он.

"Впрочем, все закономерно. Пока в РБ модернизировали железную дорогу, строили новые автомагистрали и создавали инвестиционные площадки, в Украине "Укравтодором" руководил Славомир Новак, арестованный в Польше по подозрению в коррупции, а в наблюдательном совете "Укрзалізниці" работали "профессионалы", вроде Сергея Лещенко", - язвительно заключил экономический обозреватель Роман Губриенко.