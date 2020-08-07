Обвинения в адрес главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука, который открыто поехал на отдых в Крым - это лицемерие с целью словить «хайп» на имени известного политика, уверен политический активист и блогер Михаил Чаплыга. Об этом Чаплыга написал у себя в Facebook.

«А теперь давайте разбираться. Потому что тут вопрос не в Медведчуке и куда он там поехал. Тут вопрос в политической и гражданской позиции и в лицемерии отдельных «хайповиков», - уверен активист.

Чаплыга приводит примеры посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, бывшего главы УГО Валерия Гелетея, которые, по данным СМИ, владели земельными участками и недвижимостью в Крыму.

«Кто там возмущается, что Медведчук поехал в Крым? Напомнить, как наш посол в Канаде Андрей Шевченко продавал землю в Крыму? Как написал Андрей Портнов, фигурант заключил в оккупированном Крыму сделку продажи своей земли по российским законам, за российские рубли и на российском нотариальном бланке, чем признал юрисдикцию России в украинском Крыму», - приводит пример автор.

Чаплыга приводит информацию с сайта МИД, согласно которой Андрей Шевченко продолжает работать послом Украины в Канаде.

«Вы там уже стоите с пикетом под МИДом? Не вижу товарищей из группировки Порошенко под МИДом! Не стоите? Почему нет?!

Идем дальше. Валерий Гелетей. Начальник Управления государственной охраны, министр обороны, полководец. Особняк в Крыму. И что? Где патриотическая общественность?!», - вопрошает активист.

Также Чаплыга напомнил, как Алексей Гончаренко - народный депутат от партии Петра Порошенко - в 2014 году сам ездил в Крым, а значит, проходил российский пограничный контроль, а также заполнял миграционную карту Российской Федерации.

«Да, самое интересное! Хочу спросить у коллеги Гончаренко! Злые языки говорят, ты в 2014 году летом приезжал в Крым на отдых, тоже проходил пограничный контроль? Таможенный досмотр был? Миграционную карту РФ заполнял? А сохранил? ;)», - поинтересовался он.

«Так что? Получаем тот случай, когда вор первый кричит «Держи вора!», - резюмировал блогер.

Если же говорить о политической и гражданской позиции, то, по словам Чаплыги, «если Крым наш, то любой украинец имеет право туда ездить, сколько хочет - если въезжает через территорию Украины и с соблюдением всех украинских процедур».

«И глупо критиковать за правильный способ пересечения административной границы», - уверен блогер.

«Поехал Медведчук или кто другой в Крым? Ну, отлично! На деле показал, что «Крым наш». Если все по закону, то какие вопросы? Пока другие в Киеве свой патриотизм в телевизоре на бла-бла шоу показывают да по Турциям деньги тратят», - заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.