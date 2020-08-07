Бывший член Партии регионов, а ныне нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в последнее время активно критикует партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» и ее лидеров.

Как пишет издание ГолосUA, такой всплеск активности от Гончаренко совершенно не случаен: стабильный рост рейтинга ОПЗЖ стал головной болью, как для власти, так и для махровых националистов из партии еще одного экс-регионала Петра Порошенко.

По этой причине патриотов и «науськивают» на оппо-платформу с помощью Алексея Гончаренко, который играет роль балаганного зазывалы.

«Гончаренко вообще у нас выполняет определенные роли и указания. Это не самостоятельный политик, мы понимаем, кто за ним стоит, он выполняет определенные задачи, соответственно эти задачи будут распиарены на определенных каналах, которые мы скоро и увидим. Он больше выступает как исполнитель задач. Он ситуативщик: сегодня он защищает русский язык, завтра он защищает украинский язык, послезавтра, если попадет в хорошую компанию, будет защищать ЛГБТ-сообщество. Когда надо было, он защищал Партию регионов, сегодня надо – он защищает и выполняет указания совсем другой политической структуры», – подтверждает политтехнолог Александр Теплюк.

Как отмечают журналисты издания, пора признать, что в политической эволюции уверенно побеждают дебилы, которые вырождаются быстрыми темпами и поэтому вырываются вперед. Пример Алексея Гончаренко свидетельствует о том, что он стал своим в этой среде.

Впрочем, лгать и изворачиваться Гончаренко не привыкать – на этом построена вся политическая карьера сына экс-главы АМКУ Костусева, который легко переходит от роли лидера пророссийской партии и борца за русский язык к шароварному национализму и русофобии. Еще несколько лет назад Костусев-младший был доверенным лицом кандидата в президенты Януковича, а сейчас жмется к большому телу экс-президента Порошенко. Сын бывшего главы областного совета Одессы трижды менял партийную прописку. Сначала был членом «ПАПиной» организации «Союз», активно отстаивал русскоязычную политику в Одесском регионе, выступал против дубляжа иностранных фильмов на украинском языке.

В конце 2005 года Одесская областная и городская организации Партии «Союз» влились в Партию Регионов как главную оппозиционную силу. По спискам «кровавой панды» Гончаренко прошел в Одесский городской совет в 2006 году. В 2010-м баллотировался как член ПР в областную раду и победил с огромным отрывом от конкурентов. Аппетит приходит во время еды, и ровно восемь лет назад, 7 августа 2012 Алексей Гончаренко был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты Украины по 133 мажоритарному округу. Там он проиграл лидеру партии «Родина» Игорю Маркову, но желания стать депутатом ВР это не охладило. И он таки попал в парламент, но уже… по спискам партии Порошенко.

Вовремя предать – это предвидеть, и в разгар Майдана бывший украинофоб переметнулся на сторону победителя, покинул ряды ПР и записался в блок Петра Порошенко, который и провел его в депутаты.

Ранее сообщалось, что радикалы встревожены планами ОПЗЖ навести порядок в стране.