Покупка китайцами ISD Huta Częstochowa в Польше это – всего лишь один пример, как КНР осуществляет масштабную экономическую экспансию в страны Восточной и Центральной Европы. Так политический обозреватель Александр Фомин прокомментировал покупку китайской компанией Sunningwell Steel SA крупного металлургического комбината в Польше.

По словам Фомина, КНР осуществляет масштабную экспансию, поэтому "изучать проекты Китая в Украине (и других странах Восточной Европы) сегодня - более чем востребовано".

Что касается Украины, Фомин отмечает, что именно в нашей стране китайцы нанесли США серьезное экономическое поражение, когда купили контрольный пакет акций предприятия "Мотор-Сич".

"Что касается Украины, казалось бы, влияние США здесь неоспоримо. А, между тем, именно в Украине китайцы нанесли американцам серьезное экономическое поражение, купив такой стратегический актив как "Мотор-Сич". Несмотря на то, что, как писал The Wall Street Journal, в ноябре 2019 года в борьбу за «Мотор-Сич» включились такие силы, как неофициальный представитель Белого Дома Эрик Принс, производитель авиационных двигателей с мировым именем достался компаниям из КНР", - напомнил журналист.

Кроме того, Александр Фомин обращает внимание, что среди украинских политиков у КНР есть серьезные союзники.

"А обмен информационными ударами между США и КНР на тему «кто виноват в распространении коронавируса» показал, что китайцы могут рассчитывать на серьезных союзников и среди украинских политиков. Ведь, давайте вспомним, что сначала Дональд Трамп, Майкл Помпео и другие американские топ-чиновники назначили Китай "виноватым" в распространении COVID-19", - отметил он.

Фомин подчеркнул, что информационную атаку США отбил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, который обвинил американцев в строительстве десятков биолабораторий Пентагона, экспериментирующих с опасными вирусами.

"Но информационную атаку США отбил глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, раскрутивший скандал с биолабораториями на территории Украины, которые участвуют в проектах Пентагона", - подчеркнул журналист.

Фомин отметил, что из-за инициированного Медведчуком скандала США пришлось менять свои геополитические планы.

"После того как украинские оппозиционеры потребовали от Зеленского дать ответ, чем занимаются объекты Пентагона, скандалы вокруг работы биолабораторий США вспыхнули в Казахстане и других бывших республиках СССР. А после того как МИД КНР и МИД РФ официально предъявили претензии Штатам, Белому Дому из-за Медведчука пришлось менять свои геополитические планы", - констатировал он.

"Кстати, именно депутаты от партии Медведчука создали в Верховной Раде межфракционную группу "Один пояс - Один путь" - точно так же называется крупнейшим интеграционный проект КНР. Да и сам Медведчук в последнее время не раз высказывался насчет того, что Украине нужно активнее взаимодействовать с Китаем, прямо называя его "нашим крупнейшим торговым партнером", - добавил журналист.

"Когда таких примеров слишком много, становится понятно, что все эти совпадения не случайны", - заключил политический обозреватель Александр Фомин.